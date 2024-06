MP Materials Corp. produit des matériaux spécialisés qui sont des intrants vitaux pour l'électrification et d'autres technologies de pointe. La société possède et exploite la mine de terres rares et l'installation de traitement de Mountain Pass (Mountain Pass) en Amérique du Nord, et construit une installation de fabrication de métaux, d'alliages et d'aimants à base de terres rares à Fort Worth, au Texas (l'installation de Fort Worth). La société produit des concentrés de terres rares ainsi que des oxydes de terres rares raffinés et des produits connexes. Elle fabrique des produits séparés à base de terres rares, notamment de l'oxyde de néodyme-praséodyme (NdPr). La société a conclu un accord de distribution avec Sumitomo Corporation of Americas (Sumitomo), en vertu duquel Sumitomo est le distributeur exclusif de l'oxyde de NdPr et du métal de NdPr produits par la société pour les clients japonais.

Secteur Métaux et minéraux précieux