* CEO JIM LITINSKY : LES PROCESSUS DE CHIMIE ET DE SÉPARATION DE L'ÉQUIPEMENT DE RAFFINAGE DES TERRES RARES EN CALIFORNIE "FONCTIONNENT COMME PRÉVU".
* CEO : IL RESTE ENCORE BEAUCOUP DE TRAVAIL À FAIRE POUR "FAIRE FONCTIONNER CHAQUE CIRCUIT DE MANIÈRE FIABLE ET AUGMENTER LA PRODUCTION".
* PRÉVOIT DE COMMENCER À COMPTABILISER LES REVENUS DE SES TERRES RARES RAFFINÉES AU PREMIER TRIMESTRE 2024
* IL RESTE DU TRAVAIL À FAIRE POUR QUE "TOUS LES PROBLÈMES SOIENT RÉSOLUS" DANS L'ÉQUIPEMENT DE RAFFINAGE DES TERRES RARES DE CALIFORNIE.
* NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE LA CONCEPTION DE L'ÉQUIPEMENT DE RAFFINAGE DES TERRES RARES DE CALIFORNIE "EST EN MESURE DE FONCTIONNER".
* AVEC LE TEMPS, NOUS PARVIENDRONS À UN MEILLEUR RENDEMENT, À UNE PLUS GRANDE FIABILITÉ ET À UNE MEILLEURE PERFORMANCE DE L'ÉQUIPEMENT DE RAFFINAGE DES TERRES RARES DE CALIFORNIE.
* LA MISE EN SERVICE DE L'ÉQUIPEMENT DE RAFFINAGE DES TERRES RARES EN CALIFORNIE N'EST PAS TERMINÉE
* Difficile de prédire la production et les ventes de terres rares raffinées en 2024 Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise : (Rapport d'Ernest Scheyder)