MP Materials Corp. produit des matériaux spécialisés qui sont essentiels à l'électrification et à d'autres technologies de pointe. La société possède et exploite la mine de terres rares et l'installation de traitement de Mountain Pass (Mountain Pass). Le traitement des matériaux à base de terres rares à Mountain Pass comprend cinq étapes principales : l'extraction minière et le concassage ; le broyage et la flottation ; le grillage, la lixiviation et l'élimination des impuretés ; la séparation et l'extraction ; et la finition du produit. La société produit un concentré de terres rares qui est principalement vendu à Shenghe Resources (Singapore) International Trading Pte. Ltd. (Shenghe) qui, à son tour, vend ce produit à des raffineurs en Chine. Ces raffineurs séparent les éléments de terres rares (REE) contenus dans le concentré de la société et vendent les produits séparés à leurs clients. La société étend ses activités de fabrication en aval afin de fournir une solution complète de la chaîne d'approvisionnement, des matériaux aux produits magnétiques.

Secteur Métaux et minéraux précieux