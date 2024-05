(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Caledonia Mining Corp PLC - Producteur d'or axé sur le Zimbabwe - Célébration de l'augmentation de l'estimation des ressources minérales et des réserves minérales à la mine Blanket. Les réserves minérales et les ressources minérales en onces de Blanket selon la norme 1300 S-K sont estimées à 111 % et 36 % de plus respectivement. Le sigle 1300 S-K désigne les obligations d'information technique imposées aux sociétés minières en vertu de la sous-partie 1300 de la réglementation S-K. Mark Learmonth, directeur général, déclare : "Notre campagne de forage 2023 à Blanket a donné d'excellents résultats, avec des teneurs et des largeurs supérieures aux prévisions indiquées dans notre programme de forage en profondeur. Je suis ravi que la campagne 2023 ait abouti à une augmentation significative des estimations des ressources et des réserves minérales de Blanket." Il ajoute : "La direction estime que les ressources minérales présumées peuvent, sur la base des taux de conversion antérieurs, prolonger la durée de vie de la mine au-delà de 2040", alors que la durée de vie de la mine est actuellement estimée à 2034.

DSW Capital PLC - Société de conseil financier basée à Warrington, en Angleterre, qui fournit des services de conseil dans des domaines tels que le financement d'entreprise et la diligence raisonnable - Le revenu du réseau et le revenu total des détenteurs de licences pour l'exercice clos le 31 mars devraient être conformes aux attentes actuelles du marché, tandis que le bénéfice avant impôt ajusté sera inférieur aux prévisions de février. Le chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2023 est de 16,0 millions de livres sterling, soit une baisse de 13 % par rapport aux 18,3 millions de livres sterling de l'exercice 2023. Cette baisse reflète une activité de fusions et d'acquisitions qui a persisté depuis la fin de l'année 2021, explique DSW. En outre, DSW s'attend à ce que le bénéfice avant impôt ajusté chute à 500 000 GBP, contre 1,4 million de GBP, et soit inférieur au bas de la fourchette de 600 000 GBP qu'elle avait communiquée en février. La société ajoute qu'elle a entamé le nouvel exercice avec 25 entreprises licenciées, contre 20 pour l'exercice 2023, ce qui crée "une plate-forme plus solide pour la croissance organique alors que les conditions du marché pour les fusions et acquisitions deviennent plus favorables." DSW affirme que son conseil d'administration "reste confiant dans les perspectives à long terme de l'entreprise et continue d'ajouter de nouveaux partenaires et de nouvelles entreprises licenciées pour alimenter la croissance future." James Dow, directeur général, déclare : "Nous restons frustrés par le fait que les conditions économiques continuent d'avoir un impact sur la confiance dans le marché des fusions et acquisitions des PME. Cependant, nos licenciés ont fait preuve d'une résilience et d'un esprit d'entreprise remarquables et, par conséquent, nous n'avons enregistré qu'une réduction de 10 % du chiffre d'affaires du réseau". Par ailleurs, la société confirme que Pete Fendall rejoindra la société en tant que directeur financier intérimaire vendredi, en remplacement de Nicole Burstow.

Empire Metals Ltd - société d'exploration et de mise en valeur des ressources axée sur le projet de titane Pitfield en Australie-Occidentale - Note positive des résultats d'analyse en laboratoire de 22 trous de forage à circulation inverse au projet Pitfield, confirmant des teneurs plus élevées en dioxyde de titane. Les résultats du forage à circulation inverse RC24TOM022 indiquent une teneur de 6,76 % de dioxyde de titane. Le directeur général Shaun Bunn déclare : "Je suis ravi d'annoncer les derniers résultats de nos récents forages à circulation inverse, qui ont apporté de nouvelles preuves de l'existence d'une vaste minéralisation de titane à haute teneur dans nos deux zones cibles clés. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'identification de teneurs en TiO2 significativement plus élevées dans la zone de saprolite fortement oxydée qui se trouve près de la surface". Il ajoute : "Entre-temps, la délimitation d'une cible d'exploration pour le développement de ressources pour les prospects Cosgrove et Thomas continue à prendre de l'ampleur."

Equals Group PLC - Société de paiement basée à Londres pour les petites et moyennes entreprises - Prolonge jusqu'au 12 juin le délai accordé à Madison Dearborn Partners LLC pour annoncer son intention de faire une offre.

Golden Metal Resources PLC - Société d'exploration de métaux axée sur le Nevada, qui détient à 100 % le projet Pilot Mountain, situé dans la prolifique ceinture minérale de Walker Lake au Nevada (États-Unis) - salue les résultats de l'inversion géophysique au projet cuprifère Garfield, réalisée par SJ Geophysics Ltd. Oliver Friesen, PDG, déclare : "Les résultats de l'inversion géophysique ont permis d'identifier deux anomalies magnétiques très intéressantes en profondeur dans le cadre du projet. Il est important de noter que ces deux anomalies coïncident avec une forte anomalie en cuivre (dans les roches et les sols) à la surface, à la fois dans la zone à haute teneur et dans la zone de la ligne électrique." L'un des faits saillants est un échantillon de roche qui a donné un résultat de 27,2 grammes d'or par tonne et de 29,9 grammes d'argent par tonne, ainsi que de 2,4 % de cuivre. Sunrise Resources PLC, une société basée dans le Cheshire, en Angleterre, qui se concentre sur des projets de minerais industriels au Nevada, prend acte de l'annonce jeudi. Elle détient une redevance de 2 % sur le rendement net de la fonderie dans le projet cuprifère Garfield.

Gulf Investment Fund PLC - Société d'investissement basée sur l'île de Man et axée sur les pays du Conseil de coopération du Golfe - Achève l'acquisition de 1,2 million d'actions soumissionnées qui seront annulées.

LifeSafe Holdings PLC - Développeur de technologies de sécurité incendie basé dans l'Essex, Angleterre - Publie une offre de vente au détail via un bookbuild pour lever jusqu'à 300.000 GBP via l'émission d'actions à un prix d'émission de 10 pence par action de l'offre de vente au détail, ce qui, selon la société, représente une décote d'environ 32% par rapport au prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours jusqu'à lundi de 14,7 pence. L'offre au détail est subordonnée à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale proposée pour le 30 mai.

LMS Capital PLC - société d'investissement spécialisée dans l'immobilier, l'énergie et le capital-investissement en phase finale - nomme Jamie Wilson au poste de président à compter de mercredi, tandis que l'ancien président Robbie Rayne reste au conseil d'administration en tant que directeur non exécutif. Jamie Wilson est président et associé directeur de Source Squared, une société américaine de capital-investissement, et a rejoint le conseil d'administration de LMS en tant qu'administrateur indépendant principal en 2019. "Le reste du conseil d'administration et moi-même sommes très conscients des défis auxquels sont confrontées les petites sociétés cotées en bourse, et nous restons concentrés sur la réalisation d'un rendement attrayant pour nos actionnaires", a déclaré M. Wilson. En outre, jeudi, la société annonce un dividende final d'environ 0,63 pence par action pour 2023, inchangé par rapport à l'année précédente.

Mpac Group PLC - Société d'automatisation de l'emballage basée à Tadcaster, en Angleterre - Lors de son assemblée générale annuelle, la société a déclaré avoir bien commencé l'année, notant la forte dynamique créée au second semestre 2023 qui, selon elle, s'est poursuivie en 2024 "avec un chiffre d'affaires depuis le début de l'année et un bénéfice sous-jacent avant impôts supérieurs à ceux de l'année précédente." En outre, elle dit être en bonne voie pour répondre aux attentes du marché pour 2024. "La société continue de maintenir un bilan solide afin de financer sa croissance. Le fonds de roulement a augmenté au cours des premiers mois de 2024 en raison du calendrier des prises de commandes et des étapes du projet au premier semestre. Par conséquent, nous prévoyons une position d'endettement net à la fin du premier semestre 2024, avant de revenir à un solde de trésorerie nette au second semestre, à mesure que la position de fonds de roulement se résorbera", indique Mpac.

Phoenix Copper Ltd - Producteur et explorateur de métaux de base et précieux axé sur les États-Unis - La perte avant impôts en 2023 reste inchangée à 1,6 million USD. En ce qui concerne l'avenir, Phoenix déclare : "Le marché des matières premières a commencé 2024 en force, et il semble y avoir un consensus croissant sur le fait que le manque d'investissement à long terme dans de nouveaux projets miniers a causé une pénurie au moment précis où le monde a besoin de plus de cuivre que jamais pour atteindre les objectifs d'électrification qui ont été adoptés à l'échelle mondiale. Située dans l'une des régions les plus stables et les plus favorables à l'exploitation minière dans le monde, la mine Empire est bien placée pour tirer parti de cet environnement favorable". En outre, l'entreprise affirme que les prix des métaux continuent d'augmenter dans un contexte de demande accrue d'électrification mondiale et de matières premières nécessaires pour répondre à cette demande. Par ailleurs, Phoenix indique que son émission d'obligations d'entreprise pour le cuivre a été entièrement souscrite pour une valeur principale de 80 millions de dollars. "Les obligations seront tirées par tranches conformément à un calendrier de tirage afin de financer entièrement la construction de la mine à ciel ouvert Empire de la société dans l'Idaho", explique la société.

Quantum Exponential Group PLC - investit dans la technologie quantique - déclare que ses directeurs sont toujours en pourparlers avec un groupe d'investisseurs en vue d'un investissement substantiel potentiel dans la société. "Bien qu'il n'y ait aucune certitude quant à l'issue de ces discussions, les administrateurs sont convaincus que les choses aboutiront à une conclusion positive dans un avenir proche", déclare Quantum. Par ailleurs, Quantum propose d'ajourner l'assemblée générale prévue vendredi au 14 juin.

Supply@Me Capital PLC - Entreprise fintech basée à Londres qui fournit des solutions de monétisation des stocks - obtient un nouveau financement par actions auprès d'une société d'investissement britannique pour un montant d'environ 1,6 million de livres sterling. Suite à cela, Supply@Me émettra 9,00 milliards de nouvelles actions à un prix d'environ 0,02p par action. Après l'émission, la société émettra 450 millions de nouveaux bons de souscription à la société d'investissement britannique. Alessandro Zamboni, directeur général, déclare : "Je suis certain que nos bailleurs de fonds et nos partenaires considéreront cette injection de capital comme une étape positive pour SYME, compte tenu de son rôle clé en tant que spécialiste des stocks dans le cadre des programmes actuels de monétisation des stocks et des opportunités futures."

