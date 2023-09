(Alliance News) - HC Slingsby PLC a annoncé mardi qu'elle avait nommé Andrew Kitchingman, président de la société d'emballage et d'automatisation Mpac Group PLC, au poste de président non exécutif indépendant, avec effet immédiat.

Le distributeur d'équipements industriels et commerciaux basé à Shipley, en Angleterre, a déclaré que M. Kitchingman est également directeur non exécutif du Andrew Sykes Group PLC et président du British Board of Agrement.

Morgan Morris, directeur général de HC Slingsby, a indiqué que M. Kitchingman avait travaillé dans le domaine de la finance d'entreprise pendant près de 30 ans, notamment en tant que conseiller auprès de petites entreprises cotées en bourse et de sociétés cotées sur l'AIM.

"Cette expérience sera précieuse pour le groupe", a déclaré M. Morris. "Plus récemment, Andrew s'est construit une seconde carrière en tant qu'administrateur non exécutif et président de sociétés cotées sur l'AIM et de sociétés privées, avec notamment une expérience significative au sein du groupe Mpac, basé dans le Yorkshire, dont il reste le président, et du groupe Incommunities Ltd, basé à Bradford, qu'il a servi pendant sept ans jusqu'en 2020."

"Andrew est basé dans le Yorkshire et est actif dans plusieurs rôles locaux et communautaires, et nous nous réjouissons de sa contribution à Slingsby, compte tenu de notre présence de longue date dans la région."

M. Kitchingman était auparavant administrateur non exécutif de MORhomes PLC et de Lonpro Holdings PLC.

Les actions de HC Slingsby étaient cotées à 265,0 pence chacune, leur dernière négociation ayant eu lieu le 1er septembre.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.