Mpac Group plc est une société britannique spécialisée dans les solutions d'emballage et d'automatisation. La société se consacre à l'ingénierie et à la technologie, à la conception, à l'ingénierie de précision, à la fabrication et au soutien d'équipements et de solutions d'emballage à grande vitesse. Ses segments comprennent l'équipement d'origine (OE) et les services. Le segment OE s'occupe de la fabrication, de l'emballage et de l'essai de solutions d'emballage, de machines et d'automatismes de haute spécification, d'équipements d'emballage secondaire et de solutions d'instrumentation de ligne. Le segment Service a pour objet la vente de pièces détachées et la mise à disposition d'ingénieurs de service et de personnel d'assistance aux clients, afin de leur permettre de maximiser les avantages de leurs solutions d'emballage, machines et automatismes, équipements d'emballage secondaire, robotique de fin de ligne et solutions d'instrumentation en ligne. Elle opère dans les Amériques, la région EMEA et l'Asie-Pacifique. Elle sert des clients dans des secteurs tels que la santé et les soins personnels/la pharmacie, l'alimentation et les boissons, les biens de consommation et l'énergie propre.

Secteur Machines et équipements industriels