Les actions du groupe Mpac baissent en raison de la chute des bénéfices annuels ; le PDG Steels prend sa retraite

(Alliance News) - Mpac Group PLC a fait état mercredi d'une chute de son bénéfice annuel en raison de l'augmentation des coûts et a annoncé le départ à la retraite de son directeur général, Tony Steels.

Les actions ont baissé de 10% à 252,00 pence chacune mercredi matin à Londres.

La société d'emballage et d'automatisation basée à Tadcaster, en Angleterre, a déclaré que le chiffre d'affaires de 2022 avait augmenté de 3,6 % pour atteindre 97,7 millions de livres sterling, contre 94,3 millions de livres sterling en 2021. Mpac a noté une forte reprise des performances au cours du second semestre de l'année, grâce à "la résolution des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'atténuation des coûts".

Le bénéfice avant impôt est toutefois tombé à 200 000 GBP, contre 8,2 millions de GBP, car Mpac n'a pas réalisé de bénéfice d'exploitation en 2022, alors qu'il en avait réalisé 8,3 millions de GBP en 2021.

Le coût des ventes est passé de 65,4 millions de livres sterling à 73,3 millions de livres sterling, et les frais de distribution sont passés de 6,8 millions de livres sterling à 8,1 millions de livres sterling.

Le bénéfice sous-jacent avant impôts s'est élevé à 3,5 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 8,6 millions de livres sterling de l'année précédente.

Les prises de commandes se sont élevées à 83,8 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 117,9 millions de livres sterling enregistrés en 2021.

Le directeur général, Tony Steels, a déclaré : "Mpac a une fois de plus fait preuve d'agilité en mettant en œuvre des mesures d'atténuation pour assurer une reprise au second semestre. Cela s'est fait face à une incertitude macroéconomique accrue et à une volatilité sans précédent dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, qui ont eu un impact à la fois sur le temps utile de la passation des commandes des clients et ont causé des défis opérationnels. Le groupe a terminé l'année 2022 avec un carnet de commandes solide et un pipeline de prospects sain, assurant une bonne couverture du chiffre d'affaires prévu pour 2023".

En ce qui concerne l'avenir, Mpac a déclaré qu'il avait commencé 2023 conformément aux attentes avec des "prises de commandes encourageantes" et estimait que ses perspectives à long terme étaient positives. Mais elle a averti que la hausse des coûts de l'énergie, les taux d'intérêt plus élevés, les pénuries de main-d'œuvre qualifiée et les contraintes d'approvisionnement en semi-conducteurs se poursuivront en 2023, ce qui, selon elle, "définit le contexte" pour les investissements et les décisions des clients.

En outre, la société a annoncé que le directeur de l'exploitation, Adam Holland, succédera à Tony Steels au poste de directeur général.

M. Holland a rejoint l'entreprise en novembre de l'année dernière, après avoir travaillé pour le groupe JCB, un concessionnaire automobile.

M. Steels prendra sa retraite après avoir été directeur général pendant plus de six ans. Mpac a indiqué qu'il y aurait une période de transition et que Tony Steels quitterait officiellement ses fonctions le 17 mai.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

