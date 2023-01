MISES À JOUR COMMERCIALES : Ashtead Technology prévoit une augmentation de ses revenus annuels

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Mpac Group PLC - Société d'emballage et d'automatisation basée à Tadcaster, Angleterre - S'attend à ce que le chiffre d'affaires et le bénéfice sous-jacent avant impôt de l'exercice 2022 soient conformes aux attentes. Selon la société, les prises de commandes du second semestre 2022 sont nettement supérieures à celles du premier semestre, ce qui reflète la "résilience des marchés finaux de la santé, de l'alimentation et des boissons". Termine l'année 2022 avec un carnet de commandes de clôture d'environ 69 millions de GBP, en baisse par rapport aux 78,4 millions de GBP de l'année précédente. Déclare qu'elle est bien placée pour 2023.

IQE PLC - Produits de plaquettes de semi-conducteurs basés à Cardiff, au Pays de Galles - S'attend à un certain déstockage dans l'industrie des semi-conducteurs au sens large, ce qui pourrait nuire à la demande de ses clients existants au cours du premier semestre 2023. Le chiffre d'affaires pour 2022, quant à lui, devrait être supérieur de 8 % à celui de l'année précédente, où il s'élevait à 154 millions de GBP. Cette hausse est prévue "après la prise en compte de l'impact des provisions pour un petit nombre de créances douteuses et le rééchelonnement des revenus d'un contrat du dernier trimestre de 2022 au premier trimestre de 2023", indique la société. Le chiffre d'affaires en monnaie constante devrait être globalement conforme à celui de l'année précédente.

Ashtead Technology Holdings PLC - Société de location d'équipements sous-marins basée à Aberdeenshire - Déclare que la forte performance enregistrée au cours du premier semestre et du troisième trimestre se terminant le 31 décembre s'est poursuivie au dernier trimestre de l'année alors que la société "bénéficie de l'étendue de sa base d'actifs et de son offre de services, ainsi que des niveaux élevés d'activité sur les marchés de l'éolien offshore et du pétrole et du gaz". Le chiffre d'affaires de l'exercice complet devrait s'élever à environ 72,5 millions de livres sterling, soit une hausse de 33 % par rapport à l'exercice précédent. La société s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit légèrement supérieur et que l'Ebita ajusté soit confortablement supérieur au consensus du marché.

MJ Hudson Group PLC - société de conseil en gestion d'actifs - Déclare qu'elle continue à travailler sur la publication des résultats financiers 2022 et informera les actionnaires dès qu'elle sera en mesure de le faire. Reçoit un certain nombre d'indications d'intérêt entrantes pour certaines divisions de l'entreprise. Déclare que la négociation se poursuit dans toutes les divisions. "Le conseil d'administration examine les domaines dans lesquels il est possible de réduire les coûts, ainsi que les mesures visant à renforcer le bilan et à améliorer la position de trésorerie disponible.

