MPC Container Ships ASA : Bon timing pour accompagner la tendance 16/02/2022 | 08:44 Jordan Dufee 16/02/2022 | 08:44 achat En cours

Cours d'entrée : 28.15NOK | Objectif : 40NOK | Stop : 20NOK | Potentiel : 42.1% La tendance de fond est haussière pour MPC Container Ships ASA et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 40 NOK. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

L'entreprise fait partie des plus attractives du marché en termes de valorisation basée sur les multiples de résultat.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.

Points faibles Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fret en haute mer Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MPC CONTAINER SHIPS ASA 12.83% 1 380 EVERGREEN MARINE CORPORATIO.. -8.77% 25 060 ZIM INTEGRATED SHIPPING SER.. 16.75% 8 559 WALLENIUS WILHELMSEN ASA 30.93% 3 274 STAR BULK CARRIERS CORP. 20.11% 2 781 WISDOM MARINE LINES CO., LI.. 1.96% 2 258 PAO SOVCOMFLOT -7.47% 2 073 DANAOS CORPORATION 34.36% 2 066 COSTAMARE INC. 10.28% 1 724 COSCO SHIPPING SPECIALIZED .. -6.75% 1 575 CGN NUCLEAR TECHNOLOGY DEVE.. -6.85% 1 333

Données financières USD EUR CA 2021 398 M - 351 M Résultat net 2021 193 M - 170 M Tréso. nette 2021 9,52 M - 8,38 M PER 2021 6,97x Rendement 2021 10,7% Capitalisation 1 380 M 1 380 M 1 215 M VE / CA 2021 3,44x VE / CA 2022 2,09x Nbr Employés 21 Flottant 59,1% Prochain événement sur MPC CONTAINER SHIPS ASA 24/02/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 3 Dernier Cours de Cloture 3,11 $ Objectif de cours Moyen 3,93 $ Ecart / Objectif Moyen 26,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Constantin Baack Chief Executive Officer & Managing Director Benjamin Pfeifer Group Chief Financial Officer Ulf Holländer Chairman Laura Carballo Beautell Independent Director Ellen Merete Hanetho Independent Director