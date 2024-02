Mphasis Limited est un fournisseur de solutions de technologies de l'information (TI) basé en Inde, spécialisé dans la fourniture de services cloud et cognitifs, qui applique la technologie pour aider les entreprises à transformer leurs activités à l'échelle mondiale. Les segments de la société comprennent les services bancaires et financiers, la logistique et le transport, la technologie, les médias et les télécommunications, l'assurance et autres. Elle utilise son approche de transformation Front2Back, qui utilise le cloud et la cognition pour fournir des expériences numériques personnalisées aux clients et à leurs clients finaux. Elle fournit une gamme de services, qui comprend des services d'application, une plateforme blockchain, des services de processus d'affaires, le cloud, la cognition, la cybersécurité, le numérique, l'automatisation des entreprises, les services d'infrastructure, l'ingénierie des produits, les services XaaP (Everything as a Platform) et autres. Elle dessert diverses industries, qui comprennent la banque-marché des capitaux, l'assurance, les soins de santé et les sciences de la vie, les paiements, l'hôtellerie, les voyages et les transports, l'énergie et les services publics, le pétrole et le gaz, et autres.

Secteur Services et conseils en informatique