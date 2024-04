MPLX LP est une société en commandite principale diversifiée qui possède et exploite des infrastructures énergétiques intermédiaires et des actifs logistiques et fournit des services de distribution de carburant. Les secteurs de la société comprennent la logistique et le stockage (L&S) et la collecte et le traitement (G&P). Le secteur L&S se consacre principalement à la collecte, au transport, au stockage et à la distribution de pétrole brut, de produits raffinés, d'autres produits à base d'hydrocarbures et d'énergies renouvelables. Le segment L&S comprend également l'exploitation de ses activités de logistique de raffinage, de distribution de carburant et de transport maritime intérieur, de ses terminaux, de ses installations ferroviaires et de ses cavernes de stockage. Le segment G&P assure la collecte, le traitement et le transport du gaz naturel, ainsi que le transport, le fractionnement, le stockage et la commercialisation des liquides de gaz naturel (LGN). Ses actifs comprennent un réseau de pipelines de pétrole brut et de produits raffinés, une entreprise de transport maritime intérieur, des terminaux de produits légers, d'asphalte, de pétrole lourd et des terminaux maritimes, des cavernes de stockage, etc.