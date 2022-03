''Mr Bricolage : Notre modèle, modernisé, projette une croissance durable sur un marché résilient''

Avec une marge opérationnelle à deux chiffres en 2021, le Groupe Mr Bricolage acte définitivement son redressement. Presque désendetté, il souhaite repartir sur une trajectoire de croissance durable en s’appuyant sur un nouveau plan 2022-2025 qui passera par des investissements. Entretien avec l’artisan du redressement de l’enseigne qui a fêté ses 40 ans en 2020.

Christophe Mistou, vous indiquez que votre groupe est aujourd’hui « unifié, modernisé, solide sur ses fondamentaux ». La forte hausse des résultats en 2020 puis en 2021 s’explique-t-elle par l’évolution de votre modèle économique ou par les effets de la crise sanitaire ?

" Nous avons beaucoup travaillé depuis mon arrivée dans le Groupe en 2016 : passage à 100% de magasins détenus par des adhérents-entrepreneurs, refonte de la logistique, restructuration de la dette …pour ne citer que les principaux chantiers. L’année 2019 témoignait déjà du redressement de notre profitabilité opérationnelle et 2020, année des 40 ans de l’enseigne, devait achever ce redressement. Et puis la crise sanitaire est venue bouleverser notre activité il y a tout juste 2 ans maintenant. Ses effets ont finalement été particulièrement favorables à nos magasins de proximité car nos entrepreneurs ont fait preuve d’une plus grande réactivité, permettant au groupe de surperformer un marché très bien orienté en 2020 (hausse de +11.7% du volume de ventes contre +4.8% pour notre marché). En 2021, les ventes de nos enseignes ont progressé de 8.4%, contre +11.6% pour le marché français des grandes surfaces de bricolage qui a bénéficié d’un temps d’ouverture plus normal des grandes enseignes concurrentes. En synthèse, l’enseigne Mr Bricolage a répondu aux besoins de ses clients et en a conquis de nouveaux pendant ces deux années marquées par la crise sanitaire, surperformant en France métropolitaine le marché de 4,5 points par rapport à 2019. "

Quelle dynamique d’activité, volume et prix, envisagez-vous en 2022 ?

" Mr.Bricolage table sur un environnement de marché moins favorable en 2022 qu’au cours des deux précédentes années. Il est très probable que le 1er semestre confirme la baisse de la fréquentation observée ces derniers mois, tout en restant supérieure à l’avant crise sanitaire comme ce fut le cas au 2e semestre 2021. La hausse des prix d’environ 5%, actée depuis la fin 2021, ne pourrait compenser qu’une partie de la baisse de la fréquentation. Pour autant, le Groupe, solide sur ses fondamentaux et aux ambitions clairement définies, se donne les moyens de renforcer sa compétitivité pour poursuivre sa trajectoire de croissance. Nos magasins sont progressivement modernisés via le déploiement de notre concept « 4 Piliers » qui améliore de 20% le CA au m2. Seulement 57 magasins sur 318 sous enseigne Mr Bricolage ont adopté ce concept et une trentaine de projets de modernisation sont déjà prévus en 2022. Nous allons également poursuivre les ouvertures de magasins avec déjà une quinzaine d’ouvertures depuis le début de l’année… "

Evolution du marché français de la GSB en valeur depuis janvier 2016 (source : Banque de France)

Souffrez-vous de l’inflation des pénuries et de l’envolée des matières premières ?

" Il y a bien sûr des tensions sur les matières premières, mais en contrepartie le prix des conteneurs maritimes devrait être divisé par plus de deux entre 2021 et 2022, de sorte que l’inflation devrait être contenue entre 4 et 6%. Les pénuries restent très maîtrisées : nous parvenons à fournir nos adhérents grâce à notre politique d’approvisionnement en amont. Enfin, la hausse du carburant favorise la proximité de notre réseau puisque presque tous les français disposent d’un magasin affilié à moins de 20 km de chez lui. "

Compte de résultat simplifié du Groupe Mr Bricolage (source : CP du 16/3/22)

Le nouveau plan stratégique « 1Pacte » à horizon 2025 prévoit une amélioration de l’offre. Quelle place y occupera le e-commerce ?

" La RSE aura une place majeure dans notre plan. Cela se traduira en particulier par la cohérence de nos approvisionnements avec notre positionnement de commerçant de proximité. Nous chercherons à nous approvisionner moins loin et à favoriser les produits écoresponsables. Par ailleurs, nous allons élargir notre offre visible en offrant beaucoup plus de références via le web et en la rendant plus accessible via une adaptation de notre logistique. Alors que la plupart de nos magasins offrent aujourd’hui 15 000 à 21 000 références, notre offre omnicanale recense 86 000 références aujourd’hui avec un objectif de 200 000 dans les 12-18 mois pour monter au terme du plan à près de 400 000 références. Il ne s’agit pas d’une place de marché. Nous conserverons les mêmes fournisseurs car nous souhaitons maîtriser nos produits et la qualité du service rendu. La livraison de ces références supplémentaires passera par la mise en place généralisée du click and collect et de la livraison directe au client. Dans le cas du click and collect, les revenus sont partagés avec le magasin alors qu’en cas de livraison chez le client ils reviennent intégralement au Groupe. "

Quels sont vos objectifs à horizon 2025 ?

" Le Groupe est désormais modernisé et recentré sur son cœur de métier : les services aux réseaux. Notre organisation agile s’adapte aux évolutions de notre environnement et propose un accompagnement performant à nos adhérents. Tous sont actionnaires du Groupe Mr Bricolage via l’ANPF qui contrôle 60% du capital du Groupe côté. A noter qu’aucun d’entre eux n’a quitté notre organisation en 2021. Alors que nous prévoyions d’atteindre les 1000 points de vente en 2028, nous visons désormais de dépasser cet objectif dès la fin 2025. Cette accélération tient à l’élan créé par le travail réalisé par les équipes sur les projets de magasins, l’enseigne, le retour sur investissement des magasins et sur la mise en relation entrepreneurs-investisseurs."

A quelle profitabilité opérationnelle peut-on s’attendre ?

" Nous ne communiquons pas davantage d’indicateurs compte tenu de notre environnement très concurrentiel. Je peux juste vous indiquer qu’en 2021 notre marge opérationnelle de 10,3 % a progressé de 2,4 points grâce au plein effet des cessions des magasins intégrés, du redressement de ces derniers majoritairement repris par les adhérents et d’une excellente dynamique de marché, supérieure aux attentes initiales du Groupe. De plus, la mise en œuvre de notre plan stratégique nécessitera des investissements importants sur 4 ans pour financer en particulier la modernisation de notre logistique (projets d’automatisation de plusieurs entrepôts) et de nos systèmes d’information (reconfiguration intégrale d’ici 2024), auxquelles s’ajouteront les ressources allouées à la transformation des réseaux et le déploiement du concept 4 Piliers. Enfin, le développement du réseau passera par des investissements sur le recrutement et la formation. "

La marge nette du Groupe a également bénéficié en 2021 de reprises de provisions et d’un produit d’impôt de 0,5 M€. Que peut-on attendre sur ces points en 2022 ?

" Nous avons en effet repris plusieurs millions d’euros de provisions sur des magasins intégrés que nous avons fermé ou cédé, ce que vous ne retrouverez pas en 2022. En revanche, notre report déficitaire reste conséquent et devrait nous éviter de payer de l’impôt sur les sociétés pendant encore quelques années. "

Evolution des ventes en GSB entre 2021 vs 2019 (source : FMB)

L'Auteur est actionnaire de la Société.