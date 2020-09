MR BRICOLAGE : LCM maintient sa recommandation d'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets réitère sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 7,4 euros sur Mr Bricolage. L'analyste note que selon les données de la Banque de France, les ventes des grandes surfaces de bricolage (GSB) sont toujours bien orientées en août 2020 avec une progression de près de 13% en comparaison d'août 2019. Aussi, le broker souligne que le secteur affiche une impressionnante résilience face à la crise sanitaire et ajoute qu'il semble même en avoir bénéficié.L'épisode du confinement et la hausse du télétravail ayant permis aux français de dédier plus de temps au bricolage.