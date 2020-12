MR BRICOLAGE: LCM reste favorable au dossier

LCM a conservé sa recommandation d'Achat sur le titre Mr Bricolage, avec un objectif de cours de 10,3 euros. Le broker estime que la tendance actuelle de consolidation et de rapprochement entre les acteurs du secteur, accélérée par le covid-19, devrait continuer de porter l'activité du groupe à moyen terme. Il note également que les ventes en click1collect ont bondi de près de 600% au premier semestre 2020, "reflétant les premiers succès de la stratégie wab-to-store". De plus, les magasins Mr Bricolage, considérés comme "essentiels", sont restés ouverts pendant ce second confinement.