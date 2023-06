MR Price Group Limited est spécialisé dans la distribution de vêtements et de produits domestiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - vêtements et accessoires (69,8%) : vêtements pour femmes, vêtements de grossesse, vêtements et équipements de sport, chaussures, articles de lingerie, etc. ; - produits domestiques (23,3%) : meubles, linge de maison, articles de salle de bain, articles de literie, etc. ; Le solde du CA (6,9%) concerne notamment les prestations de services financiers et de télécommunications. A fin mars 2022, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 29 magasins implantés en Afrique, dont 1 721 détenus en propre. 93,8% du CA est réalisé en Afrique du Sud.

Secteur Détaillant habillement et accessoires