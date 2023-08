MRF Limited est une société holding basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et la vente de pneus, de chambres à air, de flaps, de bandes de roulement en caoutchouc, et/ou dans le commerce du caoutchouc et des produits chimiques pour le caoutchouc. Les pneus de la société comprennent les pneus 225/55R16 PERFINZA CLX1 - TL, 225/45R17 PERFINZA CLX1 - TL, 205/60R16 PERFINZA CLX1 - TL, 205/55R16 PERFINZA CLX1 - TL, 195/65R15 PERFINZA CLX1 - TL, 195/60R15 PERFINZA CLX1 - TL, 245/45R17 PERFINZA CLY1 - TL, 245/45ZR18 PERFINZA CLY1 - TL et d'autres encore. Les activités internationales de la société comprennent une gamme de pneus dans diverses catégories, y compris les pneus pour poids lourds/bus, camions légers, VUL/RCV/voitures de tourisme, sports motorisés, services agricoles, services militaires, chariots élévateurs à fourche, deux/trois roues, tout-terrain et prétrempes. Les articles de sport de la société proposent la gamme Virat Kohli, la gamme English Willow, la gamme Kashmir Willow, des kits juniors, des équipements de protection et autres. Ses filiales à 100 % comprennent MRF Corp Ltd, MRF Lanka Pvt Ltd et MRF SG PTE LTD.

Secteur Pneumatiques