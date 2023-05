Le groupe indien CEAT multiplie par cinq son bénéfice au quatrième trimestre grâce à la baisse du coût des matières premières

Le fabricant indien de pneumatiques CEAT Ltd a multiplié par plus de cinq son bénéfice du quatrième trimestre jeudi, aidé par le faible coût des matières premières et une forte demande intérieure.

Le bénéfice net consolidé de CEAT a atteint 1,34 milliard de roupies (16,40 millions de dollars) au cours des trois mois clos le 31 mars, contre 252,5 millions de roupies il y a un an.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 908,3 millions de roupies, selon Refinitiv IBES.

Les constructeurs indiens de voitures et de vélos ont fait état d'une forte croissance intérieure, ce qui a stimulé la demande des fabricants de pneumatiques. Ces derniers ont également augmenté les prix, ce qui, selon les analystes, devrait accroître les marges.

Le chiffre d'affaires de CEAT, basé à Mumbai, a augmenté d'environ 11 % pour atteindre 28,75 milliards de roupies. Ses dépenses totales ont augmenté de 5 %, mais le coût des matériaux consommés a baissé de 6,1 %.

Cette évolution et les hausses de prix ont permis à la CEAT d'accroître sa marge de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), qui est passée de 7,2 % l'année dernière à 13,1 %.

"En ce qui concerne les exportations, nous continuons à subir des pressions en raison des vents contraires de l'économie mondiale, largement stimulés par la guerre en cours et la dévaluation de la monnaie", a déclaré Anant Goenka, vice-président du conseil d'administration, dans un communiqué.

Cependant, alors que la croissance des ventes en gros de véhicules commerciaux et de tourisme s'est modérée en avril, les analystes s'attendent à ce que la demande de pneus de remplacement apporte un soutien aux fabricants de pneus, y compris MRF Ltd, Apollo Tyres Ltd et JK Tyre & Industries Ltd, rivaux de CEAT, au cours des prochains trimestres.

"Nous avons commencé à observer une certaine reprise des exportations et du marché du remplacement, en particulier dans la catégorie commerciale. Nous espérons que les prochains trimestres verront une nouvelle augmentation de la croissance", a déclaré le CEAT.

En début de semaine, MRF Ltd a déclaré que son bénéfice du quatrième trimestre avait plus que doublé.

Les actions de la CEAT ont clôturé en hausse de 1,07 %. La société a recommandé un dividende final de 12 roupies par action.

(1 $ = 81,7320 roupies indiennes)