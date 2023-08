Mrs. Bectors Food Specialities Limited est une entreprise de transformation alimentaire basée en Inde qui se consacre au segment des biscuits haut et moyen de gamme dans le nord de l'Inde. La société est également engagée dans la fabrication, la fourniture et l'exportation d'une gamme de produits alimentaires comprenant des biscuits, des confiseries, des sauces, des confitures et des ketchups, des snacks indiens, des aliments prêts à consommer, des condiments, des produits surgelés et des produits de boulangerie. Dans la catégorie des biscuits, elle propose des biscuits à la crème, des biscuits friables, des biscuits au glucose et des cookies. La société exporte ses produits en Amérique du Nord et centrale, au Canada, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australie. L'entreprise exporte des biscuits dans environ 64 pays sur environ 6 continents.

Secteur Transformation des aliments