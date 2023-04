Analyse-Les investisseurs cherchent à sortir du "piège de la valeur" de Japan Inc.

Les investisseurs considèrent depuis longtemps le marché boursier japonais comme un "piège à valeurs", où les entreprises se concentrent sur leurs parts de marché, thésaurisent les liquidités et se soucient peu du rendement pour les actionnaires.

Alors que l'on parle depuis longtemps de changement, l'année 2023 a été marquée par des signes concrets de cette évolution. C'est le cas lorsque le conseil d'administration de Fujitec Co Ltd, un fabricant d'ascenseurs âgé de 75 ans, a évincé son président le mois dernier, donnant ainsi une grande victoire aux investisseurs activistes.

La Bourse de Tokyo (TSE) impose également des réformes, menaçant les entreprises dont les actions sont peu performantes de démontrer une meilleure utilisation du capital, sous peine d'être radiées de la cote.

Ce qui a forcé les investisseurs du monde entier à se réveiller et à faire attention, c'est l'appui du légendaire investisseur milliardaire Warren Buffett. La société de Buffett, Berkshire Hathaway Inc, a augmenté sa participation dans les cinq plus grandes maisons de commerce du Japon et a déclaré qu'il pourrait investir davantage dans le pays.

"Le ver a clairement tourné au Japon", a déclaré Simon Edelsten, gestionnaire du fonds Artemis's global select strategy, basé au Royaume-Uni. "Le fait que la Bourse de Tokyo déclare que toutes les entreprises qui négocient en dessous du cours normal des actions vont devoir faire quelque chose est un changement massif, un grand pas en avant.

L'indice Nikkei Average, dont les entreprises les plus importantes sont les multinationales Fast Retailing et Sony Group, a toujours été sous-évalué, se négociant à un niveau proche de la valeur comptable, qui correspond à la valeur des actifs de l'entreprise.

(Graphique : ratio cours/valeur comptable au Japon -

Une analyse du TSE a montré qu'environ la moitié des 1 800 entreprises de la section principale de la bourse se négociaient en dessous de leur valeur comptable en janvier, ce qui signifie que le marché sous-évalue les actions.

Les investisseurs estiment que les efforts déployés pour améliorer la gouvernance d'entreprise ont incité les sociétés à se montrer plus ouvertes aux idées visant à accroître les rendements et les cours des actions. Selon les calculs du journal Nikkei, les rachats d'actions au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en mars ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 16 ans.

"Au lieu de discuter de l'opportunité d'un rachat, on discute souvent de son ampleur", a déclaré Jamie Halse, qui gère un fonds axé sur le Japon de 490 millions de dollars australiens chez Platinum Asset Management à Sydney.

"Au lieu de se demander s'ils ont besoin d'une femme au conseil d'administration, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de femmes au conseil d'administration", a-t-il ajouté. "La situation s'est nettement améliorée. Elle s'est accélérée au cours des cinq dernières années, et plus particulièrement au cours des trois dernières".

Hisashi Arakawa, responsable adjoint des actions japonaises chez abrdn, a déclaré que les équipes de gestion sont plus conscientes de l'efficacité et de l'allocation du capital. "Nous pensons qu'elles sont de plus en plus disposées à écouter les points de vue des investisseurs comme le nôtre.

(Graphique : Flux étrangers vers les actions et les contrats à terme japonais Flux étrangers vers les actions et les contrats à terme japonais - https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-FLOWS/JAPAN-FLOWS/akpeqelaqpr/chart.png)

LE JAPANISME EN MASSE

Les investisseurs étrangers ont également noté ce changement. Les étrangers ont acheté pour 679,64 milliards de yens (5,04 milliards de dollars) d'actions, le montant le plus élevé depuis un an, au cours de la semaine du 7 avril. L'ETF iShares MSCI Japan, en hausse de 8% en 2023, a enregistré des entrées de 346 millions de dollars au cours de la semaine du 5 avril, son plus grand afflux hebdomadaire en 18 mois.

M. Edelsten d'Artemis a déclaré qu'il achetait des banques japonaises de premier rang depuis l'été 2022 et qu'au cours du dernier trimestre, il avait pris des positions dans deux entreprises : l'imprimeur Toppan Inc. et le fabricant de machines Toyota Industries.

(Graphique : Nikkei et Topix à la hausse -

Certes, tout le monde n'est pas convaincu. Steve Holt, responsable des ventes d'actions internationales à la banque d'investissement RW Baird, a déclaré que ses clients se méfiaient encore des investissements au Japon.

"Les clients ne se rendent pas sur place pour découvrir des valeurs énormes parce qu'ils ont essayé pendant des décennies, que le marché a été bon marché pendant des décennies et que bon marché ne veut rien dire.

Pourtant, ceux qui cherchent à jouer sur des actions sous-évaluées, c'est-à-dire sur la proposition de valeur, ont été récompensés. L'indice MSCI Japan Value est en hausse de 9 % depuis août 2020, contre une baisse de 9 % pour l'indice MSCI Japan Growth.

Seth Fischer, fondateur du fonds Oasis Management basé à Hong Kong, dont l'activisme a conduit Fujitec à remplacer les administrateurs en place par des administrateurs nommés par le fonds, puis à évincer le président de Fujitec, affirme que les votes des actionnaires ne sont plus majoritairement en faveur de la direction, comme cela a toujours été le cas au Japon.

"Vous avez une direction qui est mise sous pression et qui est poussée à améliorer la valeur", a déclaré M. Fischer, qui investit au Japon depuis 28 ans.

"Je pense que le piège de la valeur qu'était le Japon n'existe plus.