Mitsui Sumitomo Insurance va acheter un courtier en réassurance américain pour 400 millions de dollars -Nikkei

L'assureur dommages japonais vise à acquérir un savoir-faire dans le domaine du courtage en réassurance, ce qui pourrait contribuer à l'expansion d'un marché de l'assurance spécialisé dans des domaines tels que la cybercriminalité, selon le Nikkei.

Mitsui Sumitomo Insurance pourrait payer jusqu'à 150 millions de dollars supplémentaires, en fonction des bénéfices de la société américaine après la transaction, a précisé le Nikkei, ajoutant qu'une annonce était attendue d'ici la fin du mois.

MS&AD a déclaré dans un communiqué qu'elle étudiait diverses possibilités d'investissement commercial, y compris celles rapportées dans les médias, mais que rien n'avait été décidé.

Elle a déclaré qu'elle annoncerait rapidement tout ce qui devait être divulgué lorsque la décision serait prise.

Transverse, créée en 2018 et basée dans le New Jersey, agit en tant que courtier en réassurance à travers les États-Unis, recevant environ 5 % des primes d'assurance sous forme de commission en mettant en relation les assureurs et les compagnies de réassurance, selon le Nikkei.

Aux États-Unis, les risques croissants de catastrophes naturelles, de terrorisme et de cybercriminalité ont entraîné une augmentation des ventes de polices fournies par des assureurs spécialisés dans certains domaines tels que le transport et la médecine.

Mais l'assurance contre des risques tels que les cyberattaques ne s'est pas généralisée au Japon, selon le Nikkei.