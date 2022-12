GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : MS International bondit après avoir remporté un nouveau contrat

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce vendredi.

AIM - GAGNANTS

MS International PLC, hausse de 50% à 705 pence, fourchette à 12 mois 206p-719p. Le fabricant d'équipements de défense signe un contrat de 22,4 millions GBP avec un client "étranger" non identifié pour fournir un certain nombre de systèmes de canons mobiles terrestres. Il s'agit des premières ventes de la société pour son nouveau système de canon. La société a pour objectif d'exécuter le contrat "dès que possible". Elle ajoute que les revenus du contrat devraient être comptabilisés au cours de l'année 2023.

MC Mining Ltd, en hausse de 12% à 14,8 pence, fourchette sur 12 mois 3,06 pence-29,71 pence. La société d'exploration, de développement et d'exploitation du charbon signe un accord d'externalisation de sa mine de charbon Vele à Hlalethembeni Outsourcing Services Pty Ltd HOS. La mine de Vele, située dans le bassin houiller de Thuli en Afrique du Sud, sera externalisée alors que la société se concentre sur son projet phare de Makhado. Le contrat sera exécuté sur une base exclusive pendant cinq ans, HOS visant une production mensuelle de 60 000 tonnes de charbon thermique vendable.

AIM - LOSERS

Gfinity PLC, baisse de 44% à 0,56p, fourchette sur 12 mois 0,55p-4,01p. La société de services de jeux et de sports électroniques publie des résultats annuels décevants. Pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin, elle déclare que la perte avant impôts s'est légèrement élargie à 4,2 millions de GBP, contre 4,1 millions de GBP l'année précédente, alors que le revenu a chuté de 7,0 %, passant de 5,7 millions de GBP à 5,3 millions de GBP. Pour ce qui est de l'avenir, l'entreprise déclare que les secteurs des sports électroniques et des jeux continuent de se développer, faisant partie d'un changement systématique de l'industrie des médias vers un contenu numérique, en streaming et lié aux jeux.

Online Blockchain PLC, baisse de 23% à 11,52p, fourchette sur 12 mois 9,53p-47,92p. La société de recherche et de développement de blockchain passe à une perte annuelle, déclarant que son investissement majeur ADVFN PLC souffre d'une "longue période d'incertitude et de changement". Elle enregistre 107 000 GBP de recettes pour l'exercice clos en juin, contre 65 000 GBP l'année précédente. Cependant, elle passe d'un bénéfice de 25 000 GBP à une perte avant impôts de 1,1 million GBP. Ceci est principalement dû à d'autres dépenses administratives de 948 000 GBP.

