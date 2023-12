MS INTERNATIONAL plc est une entreprise basée au Royaume-Uni, qui se consacre à la conception, à la fabrication, à la construction et à l'entretien d'une gamme de produits et de structures d'ingénierie. La société opère à travers quatre divisions : Defence, Forgings, Petrol Station Superstructures et Corporate Branding. La division Défense est impliquée dans la conception, la fabrication et l'entretien d'équipements de défense. La division Forge est spécialisée dans la fabrication de bras de fourche et de pièces forgées à l'emporte-pièce. La division Superstructures de stations-service s'occupe de la conception, de la fabrication, de la construction et de l'entretien des superstructures de stations-service. La division Corporate Branding s'occupe de la conception, de la fabrication, de l'installation et de l'entretien des marques d'entreprise, y compris les façades médiatiques, la signalisation, l'éclairage public, les solutions d'éclairage créatives et l'apparence complète des superstructures de stations-service et des avant-cours.

Secteur Véhicules et machines lourdes