MSA Safety Incorporated se consacre au développement, à la fabrication et à la fourniture de produits et de logiciels de sécurité qui protègent les personnes et les infrastructures. Ses secteurs géographiques comprennent les Amériques et l'international. Les produits de la société comprennent des appareils respiratoires dont l'appareil respiratoire autonome (ARA) est le produit principal, des systèmes fixes de détection de gaz et de flammes, des instruments portables de détection de gaz, des produits industriels de protection de la tête, des casques et des vêtements de protection pour les pompiers, ainsi que des dispositifs de protection contre les chutes. Ses produits de sécurité intègrent une combinaison d'électronique, de systèmes mécaniques et de matériaux pour protéger les utilisateurs contre les situations dangereuses ou mortelles. La gamme de produits de l'entreprise est utilisée par des travailleurs du monde entier sur différents marchés, notamment les services d'incendie, l'industrie pétrolière, gazière et pétrochimique, la construction, les applications de fabrication industrielle, les services publics, l'exploitation minière et l'armée. Ses clients se répartissent en deux catégories : les distributeurs et les utilisateurs finaux.