MSC Industrial Direct Co. est un distributeur d'une gamme de produits et de services destinés au travail des métaux et à la maintenance, à la réparation et à l'exploitation (MRO). Sa gamme de produits MRO comprend des outils de coupe, des instruments de mesure, des composants d'outillage, des produits pour le travail des métaux, des fixations, des produits plats, des matières premières, des abrasifs, des outils manuels et électriques, des fournitures de sécurité et d'entretien, des fournitures de plomberie, des produits de manutention, des composants de transmission de puissance et des fournitures électriques. L'entreprise dessert un large éventail de clients aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni, allant des ateliers d'usinage individuels aux entreprises de fabrication, en passant par les agences gouvernementales, telles que l'United States Marine Corps et l'United States Postal Service. Elle exploite un réseau de six centres de traitement des commandes, de dix centres d'inventaire régionaux, de 38 entrepôts (36 en Amérique du Nord et deux en Europe) et de quatre sites de production. Ses centres de traitement des commandes sont situés à divers endroits aux États-Unis.

Secteur Machines et équipements industriels