MSC Industrial Direct Co., Inc. : Cap sur les rachats d'actions

Ces derniers confirment, au choix, la bonne tenue de l'économie américaine malgré un contexte inflationniste record, sinon la relative réussite des initiatives de restructuration entreprises par le management au sortir de la pandémie.

Les ventes progressent ainsi de 12% par rapport au premier semestre de l'année précédente, et le profit d'exploitation de 22%. Mention spéciale pour la génération de cash, avec un profit cash — ou "free cash-flow" — de $370 millions sur le semestre, contre à peine $25 millions l'année précédente.

Cette amélioration spectaculaire découle d'un programme de réduction des coûts et d'une nouvelle gestion du besoin en fonds de roulement depuis que MSC titrise ses créances clients — un procédé comparable à l'affacturage, mais où lesdites créances sont vendues à des investisseurs plutôt que déléguées à une banque.

Nouveau cap aussi pour l'allocation du capital, avec la fin des dividendes spéciaux — qui représentaient un tiers du total des dividendes distribués sur la dernière décennie — et une accélération des rachats d'actions.

MSC se met ainsi au diapason, et pourquoi pas : la valorisation du moment, à moins de x10 l'EBITDA et x10-x12 les profits, évolue sur la borne basse de sa moyenne à dix ans, qui vint souvent plafonner à x12-13 l'EBITDA et x16-x20 les profits.

Il s'agira néanmoins de confirmer le redressement observé en ce début d'année 2023, car le parcours à dix ans reste mitigé : croissance anémique, marges d'exploitation en baisse, génération de cash qui patine, et manque d'ambition d'une gestion trop timide sur les opérations de croissance externe.

Ce conservatisme est un reflet de l'actionnariat de MSC, toujours contrôlé tel un fief féodal via des actions de classe B par la famille Jacobson. Ces derniers ont proposé d'échanger leurs titres pour des classe A, de sorte à mieux équilibrer la gouvernance, mais avec une prime sur le cours du moment tout à fait excessive.

Il est donc à souhaiter que le conseil d'administration ne perde pas de vue son devoir d'assurer un traitement équitable des actionnaires.