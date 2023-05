MSCI, Inc. : Une opportunité moyen terme ?

Données financières USD EUR CA 2023 2 457 M - 2 294 M Résultat net 2023 975 M - 911 M Dette nette 2023 3 205 M - 2 992 M PER 2023 39,2x Rendement 2023 1,17% Capitalisation 38 097 M 38 097 M 35 571 M VE / CA 2023 16,8x VE / CA 2024 15,1x Nbr Employés 4 846 Flottant 57,9% Prochain événement sur MSCI, INC. 25/07/23 Q2 2023 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Dernier Cours de Clôture 475,83 $ Objectif de cours Moyen 552,44 $ Ecart / Objectif Moyen 16,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Henry A. Fernandez Chairman, President & Chief Executive Officer Carroll Douglas Baer Pettit President, Chief Operating Officer & Director Andrew C. Wiechmann Chief Financial Officer Jigar Thakkar Chief Technology Officer & Head-Engineering Linda H. Riefler Independent Director