Les participants aux marchés des valeurs mobilières des États-Unis, qui représentent plusieurs milliers de milliards de dollars, sont confrontés à un premier test de leur capacité à faire face aux réformes réglementaires visant à accélérer le règlement des transactions. En effet, un rééquilibrage majeur de l'indice, prévu quelques jours seulement après le basculement prévu, risque de provoquer un pic de transactions non abouties.

À partir du 28 mai, les actions et les obligations d'entreprises américaines devront être réglées un jour ouvrable après la négociation, au lieu de deux. Les marchés du Canada et du Mexique adoptent également ces réformes, qui ont été conçues pour réduire le risque de contrepartie et améliorer la liquidité du marché.

Cependant, trois jours seulement après l'entrée en vigueur de cette nouvelle norme - connue sous le nom de T+1 -, les indices mondiaux MSCI seront rééquilibrés dans le cadre d'un événement trimestriel, ce qui fait craindre à certains participants que l'une des plus grandes journées de négociation de l'année ne mette à rude épreuve les marchés en train de s'adapter au nouveau régime. Le rééquilibrage signifie que les fonds doivent réajuster leurs avoirs pour que leur mandat suive l'indice.

"Gerard Walsh, qui dirige le groupe Global Capital Markets Client Solutions de Northern Trust, a déclaré : "Il s'agit d'une véritable mise en route immédiatement après l'entrée en vigueur du T+1.

"Le rééquilibrage de l'indice MSCI concerne des milliers de fonds, d'ETF et de structures de portefeuille", ajoute M. Walsh. "C'est une affaire importante.

Le secteur devrait s'attendre à une augmentation immédiate des règlements échoués en raison de plusieurs "événements de marché distincts mais liés", y compris le rééquilibrage, a ajouté M. Walsh.

Lors du dernier rééquilibrage, les volumes mondiaux moyens ont augmenté de 120 % lors d'un événement commercial d'une valeur de 47 milliards de dollars sur les marchés développés et émergents, selon les données de Northern Trust communiquées à Reuters. Aux États-Unis, ces volumes ont augmenté de 199 %.

"L'inquiétude porte sur ce qui n'a pas été envisagé plutôt que sur ce qui a été résolu", a déclaré John Oleon, directeur général des opérations de compensation et de règlement chez Clear Street, qui s'attend également à ce que le taux d'échec augmente au cours de la première semaine du passage à l'euro.

Les transactions échouent lorsqu'une contrepartie n'est pas en mesure de livrer les titres ou les fonds nécessaires pour remplir ses obligations de règlement, ce qui accroît le risque de pertes financières, augmente les coûts de transaction et nuit à la réputation, selon la société de technologie financière Gresham Technologies.

La commission américaine des opérations de bourse (U.S. Securities and Exchange Commission) a déclaré qu'un règlement plus rapide rendrait les marchés plus efficaces, mais que les investisseurs étrangers auraient moins de temps pour rappeler leurs titres américains et rassembler les dollars nécessaires aux transactions.

Certains acteurs du marché craignent que le nombre d'échecs de transactions n'augmente, ce qui pourrait entraver les efforts des investisseurs pour ajuster leurs portefeuilles en fonction des indices de référence MSCI.

Selon la Depository Trust Company, 83,5 % des transactions effectuées en avril par des entreprises américaines et non américaines ont été confirmées avant l'heure limite de 21 heures (heure de l'Est) à la date de la transaction. La confirmation, par laquelle les parties à la transaction s'accordent sur les détails de celle-ci, n'est pas nécessaire pour le règlement, mais elle contribue à faciliter le processus et à réduire le risque d'échec du règlement.

"La DTCC est bien préparée pour la mise en œuvre de T+1 et nous sommes confiants dans notre capacité à capturer et à traiter les volumes supplémentaires provenant du rééquilibrage MSCI", a déclaré Brian Steele, président des services de compensation et de titres à la DTCC. "Nous continuerons à travailler avec l'industrie et les principales parties prenantes pour assurer une mise en œuvre réussie du T+1."

Les transactions échouées ou les retards dans les rappels de prêts de titres peuvent entraîner des découverts ou des frais d'intérêt. Selon M. Walsh de Northern Trust, les découverts nécessaires pour combler l'écart entre la transaction et le règlement peuvent coûter environ 1,5 point de base par jour.

"Le rééquilibrage des indices pourrait créer des risques pour les fonds et autres entités qui modifient leurs portefeuilles dans une période où les coûts de négociation pourraient devenir plus élevés et les opérations de règlement pourraient nécessiter plus d'attention", a déclaré Daniel Takieddine, directeur général pour la région MENA chez le courtier BDSwiss.

Stéphane Ritz, responsable mondial du T+1 chez CapCo, a déclaré que les clients s'attendent à ce qu'environ 3 à 5 % des transactions échouent immédiatement après le changement, ce qui correspond aux taux d'échec actuels. Mais les clients s'attendent à un taux d'échec plus élevé en Asie, où le calendrier est plus serré.

MSCI a déclaré qu'elle suivait de près l'évolution des cycles de compensation et de règlement des actions à l'échelle mondiale et qu'elle n'avait pas modifié sa méthodologie ou ses processus pour les marchés qui s'accélèrent.

"L'alignement des systèmes de règlement est essentiel au maintien de la stabilité des marchés des valeurs mobilières et à la protection des actifs des investisseurs.

PLANIFICATION À LONG TERME

Natsumi Matsuba, responsable des opérations de change et de la gestion de portefeuille chez Russell Investments, a déclaré que le rééquilibrage trimestriel du MSCI posait un problème de liquidité, mais que "si vous êtes conscient de pouvoir aligner la date limite de règlement et le pic de liquidité - et que vous effectuez ces opérations de change à temps, l'impact devrait être minime".

Les composants de l'indice rééquilibré sont annoncés plusieurs semaines à l'avance afin de ne pas prendre les marchés par surprise, a déclaré RJ Rondini, directeur des opérations sur titres à l'Investment Company Institute.

"Il est probable que le volume des transactions augmentera le vendredi 31 mai", a déclaré M. Rondini. "Mais les acteurs du secteur sont parfaitement conscients de ce rééquilibrage. Et les membres nous disent que cela va ajouter du volume, mais pas nécessairement de la complexité".