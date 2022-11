Les cibles net zéro de MSCI approuvées par l'initiative Science Based Targets

MSCI réaffirme son engagement de parvenir au net zéro d’ici 2040

MSCI (NYSE: MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et de services d’aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd’hui que ses objectifs renforcés de réduction au net zéro de ses émissions de GES (gaz à effet de serre) ont a été approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi). MSCI est fière de faire partie du premier groupe d’entreprises à voir leurs objectifs net zéro approuvés par SBTi, un organisme international permettant aux entreprises de fixer des objectifs ambitieux de réduction des émissions alignés sur les avancées scientifiques les plus récentes en matière de climat.

Henry Fernandez, PDG de MSCI, a déclaré: «Prévenir les impacts les plus graves du réchauffement climatique exige une action urgente et concertée de tous les secteurs industriels. À la suite de la formidable dynamique qui s’est dégagée de la COP27, je suis heureux d’annoncer nos nouveaux engagements. En tant qu’entreprise privée qui fournit des outils d’investissement net zéro et appelle les acteurs des marchés financiers à soutenir la décarbonation, nous nous efforçons d’être transparents quant à nos propres émissions et à notre empreinte. Les engagements renforcés de MSCI nous aideront à améliorer la responsabilité et à suivre une trajectoire climatique durable.»

Tia Counts, directrice de la responsabilité et de la diversité chez MSCI, a déclaré: «En 2021, nous avons réduit de 75% nos émissions absolues de GES Scope 1 et Scope 2, et nos émissions de GES Scope 3 ont également diminué. Bien que notre trajectoire de réduction des émissions de GES ne soit pas entièrement linéaire et qu’elle évolue au fil du temps pour rester alignée sur les dernières avancées scientifiques, technologiques et en matière de données, nous rendrons compte de nos progrès de manière transparente, y compris sur les objectifs renforcés que nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui.»

Transition et engagements net zéro de MSCI

MSCI a réaffirmé son engagement de parvenir à zéro émission nette de GES sur l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2040. La Société a également renforcé ses objectifs scientifiques de réduction des émissions de GES à court terme, à long terme et net zéro, qui ont été approuvés par la SBTi.

MSCI a amélioré ses objectifs scientifiques comme suit:

Accélération du calendrier de réduction des émissions absolues de GES Scope 1, 2 et 3 de 2035 à 2030

Amélioration des objectifs à court terme (c.-à-d. d’ici 2030) de réduction des émissions absolues de GES Scope 1 et 2 de 80% et de réduction des émissions absolues de GES Scope 3 de 50%, par rapport aux précédents objectifs de 50% et 20%, respectivement

Engagement à atteindre des objectifs à long terme de réduction des émissions absolues de GES Scope 1, 2 et 3 de 90% d’ici 2040

Les objectifs à court et long terme ci-dessus sont alignés sur une limitation du réchauffement à 1,5°C. Toutes les réductions exprimées en pourcentage ont pour référence l’année 2019.

Afin d’atteindre ses objectifs renforcés à court et long terme, MCSI a également annoncé les nouvelles étapes suivantes, à franchir d’ici 2025:

La part d’électricité renouvelable consommée doit atteindre 100%

Réduire de 60% les émissions absolues de GES Scope 1 et 2

Faire passer à 60% les dépenses d’approvisionnement dont les objectifs sont basés sur la science, contre 36% aujourd’hui

L’annonce d’aujourd’hui souligne l’engagement de longue date de MSCI à lutter contre le changement climatique et renforce son rôle de membre fondateur de la Net Zero Financial Service Providers Alliance , qui rassemble les principaux fournisseurs d’indices, agences de notation de crédit, fournisseurs d’études et de données, cabinets d’expertise comptable, bourses de valeurs et autres fournisseurs d’infrastructures de marché alignés sur la limitation du réchauffement à 1,5°C.

Des informations complémentaires sur les initiatives de MSCI visant à réduire son impact global sur l’environnement sont disponibles dans notre Climate Transition Plan . Des informations complémentaires sur les efforts de MSCI pour intégrer davantage les questions de durabilité dans nos activités sont disponibles dans notre dernier questionnaire CDP (Carbon Disclosure Project) et dans notre dernier rapport TFCD (Taskforce on Climate Related Finance Disclosures).

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

