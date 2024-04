MSCI, Inc. est spécialisé dans l'édition d'informations et d'outils d'aide dédiés aux investisseurs institutionnels. Le CA par activité se répartit comme suit : - diffusion d'indices boursiers (57,4%) : utilisés notamment lors de la création de produits indexés, de l'analyse comparative de la performance, du rééquilibrage et de l'allocation d'actifs ; - développement de solutions et d'outils d'analyse de marchés (24,4%) : développement de contenus, d'applications et de services de gestion de risques, d'attribution de performance et de gestion de portefeuille ; - développement d'outils d'analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (11,4%) ; - autres (6,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (41,3%), Amériques (4,4%), Royaume Uni (16,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (22,5%), Japon (4%) et autres (11,7%).

