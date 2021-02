MSCI : Un sondage de MSCI révèle que les investisseurs internationaux accélèrent leurs investissements ESG en réponse à la pandémie ; les risques interconnectés présentent des défis

La pandémie mondiale a mis en lumière l’importance des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et accélère l’intégration de ces questions par les investisseurs institutionnels, d’après les personnes interrogées dans le cadre de l’édition 2021 du Global Institutional Investor Survey1 de MSCI, un sondage effectué auprès de 200 institutions propriétaires d'actifs dont les actifs totalisent environ 18 billions de dollars.

Le sondage réalisé auprès de fonds souverains, d’assureurs, de fonds de dotation/fondations et de fonds de pension a montré que plus des trois quarts (77 %) des investisseurs ont augmenté “significativement” ou “modérément” leurs investissements ESG en réponse à la COVID-19, un chiffre qui atteint 90 % pour les plus grandes institutions (dont les actifs dépassent les 200 milliards de dollars).

« La combinaison d’événements climatiques, comme les incendies dévastateurs, les inondations et les sécheresses, et d’une pandémie mondiale a accéléré le changement de paradigme à propos de l’ESG et du changement climatique. Auparavant des enjeux pour les ”fonds écologiques” et les ”side pockets”, l’ESG et le climat sont dorénavant considérés comme des questions hautement prioritaires », a déclaré Baer Pettit, président et directeur de l’exploitation chez MSCI. « L’année 2020 a marqué une transformation profonde de la manière d’investir des institutions, de nombreux investisseurs ayant reconnu que de nombreuses entreprises avec de solides pratiques environnementales, sociales et de gouvernance ont surperformé pendant la pandémie. »

Le sondage révèle que, alors que les investisseurs américains en général étaient mitigés vis-à-vis de l’ESG par le passé, avec quelques exceptions notoires, leurs opinions ont profondément changé en 2020 pour se rapprocher de celles de leurs homologues internationaux. Parmi les répondants aux États-Unis, 78 % ont affirmé qu’ils allaient augmenter, significativement ou modérément, leurs investissements ESG en réponse à la COVID-19, ils étaient 79 % dans la zone Asie-Pacifique et 68 % dans la région EMEA.

Les investisseurs ont affirmé qu’ils mettaient davantage l'accent sur le “S” d’ESG lorsqu’ils examinent de futurs investissements ESG, plus d’un tiers d’entre eux (36 %) souhaitant que l’aspect “Social” constitue une proportion plus grande du mix en 2021. Un chiffre qui passe à 50 % et 48 % au Royaume-Uni et aux États-Unis, respectivement, où les répondants ont cité la COVID-19, coïncidant avec une remise en question des inégalités dans la société, comme facteur déterminant.

D’innombrables défis - le changement climatique comme risque majeur

Alors que les investisseurs institutionnels transforment leurs processus d’investissement pour refléter les impératifs actuels, ils sont confrontés à une longue liste de défis à moyen et long terme, avec des nuances en fonction de la taille, de la localisation et des objectifs de placement à long terme.

Bien que le sondage ait révélé des différences à l'échelon global, pour de nombreux investisseurs, les défis liés à l’ESG sont une préoccupation prioritaire. Près d’un tiers (31 %) des investisseurs institutionnels avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs ont affirmé que le risque climatique aura le plus grand impact sur la manière d’investir de leur organisation au cours des trois à cinq prochaines années. Ce facteur est suivi par les technologies de rupture, comme l'intelligence artificielle, pour près d’un cinquième (19 %) des investisseurs, ils sont 14 % à penser que la sophistication croissante de la mesure des facteurs ESG aura l’impact le plus important. En revanche, les plus petits investisseurs (moins de 25 milliards de dollars d’actifs) ont affirmé que les réglementations croissantes et la volatilité des marchés sont les principales tendances qui auront une incidence sur leurs investissements au cours des trois à cinq prochaines années.

Les données climatiques au centre de la gestion du risque global

En raison de l’étendue des défis mondiaux auxquels les investisseurs sont confrontés, le sondage a montré que les répondants ont perçu le risque comme plus important que l’allocation d'actifs traditionnelle, les investisseurs de toutes tailles pensant que la diversité des sources de risque était plus pertinente que l’allocation d'actifs pour parvenir à l’excellence en matière d’investissement.

Le changement climatique étant cité comme l’un des plus importants défis, les grands investisseurs mettent davantage l'accent sur l’accès et le suivi des dernières données climatiques. Les plus petites institutions, cependant, sont encore à un stade précoce de l’intégration des données climatiques dans leurs stratégies d’investissement. Environ 50 % des investisseurs avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs ont déclaré qu’ils utilisaient régulièrement des données climatiques pour gérer le risque, contre seulement 16 % pour ceux ayant moins de 25 milliards de dollars. Les investisseurs avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs sont également quatre fois plus susceptibles d’utiliser régulièrement des données climatiques pour identifier des opportunités d'investissement que ceux qui ont moins de 25 milliards de dollars.

« Les investisseurs institutionnels vont être confrontés à de nombreux défis au cours des cinq prochaines années, ce qui est amplifié par le fait que ces défis sont interconnectés. Ces interconnexions ajoutent de la complexité et confèrent un caractère urgent à la demande. La réalité est que le changement climatique est associé à un contexte social en évolution rapide qui, à son tour, modifie les demandes des investisseurs, tout cela dans un environnement réglementaire très dynamique. Ces tendances sont amplifiées par l’innovation technologique, ce qui ajoute d’importants coûts et une contrainte temporelle. Pour tout dire, investir n’a jamais été un écosystème aussi complexe », a conclu M. Pettit.

1 Toutes les données quantitatives du rapport Global Institutional Investor proviennent d’un sondage effectué auprès de 200 cadres chez 200 propriétaires d'actifs séparés dans les zones géographiques Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique et Asie-Pacifique. Les sondages ont été réalisés par téléphone en septembre 2020. Les entrevues et citations qualitatives sont issues d’une série distincte d'entrevues téléphoniques.

