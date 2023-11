MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l’un des principaux fournisseurs d’outils et de services d’aide à la décision essentiels à la mission pour la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd’hui qu’il a acquis Trove Research, une société spécialisée dans les données et les analyses sur les marchés volontaires du carbone.

’acquisition a été initialement annoncée le 10 octobre 2023.

Henry Fernandez, Président-directeur général de MSCI, a déclaré : « La réalisation de cette acquisition représente une étape importante pour MSCI. Les données et les analyses de Trove nous aideront à développer une large gamme de solutions pour le marché volontaire du carbone. Ces solutions sont cruciales dans le cadre de la gestion des émissions de carbone dans les portefeuilles de nos clients. Grâce à ces solutions, MSCI offrira une meilleure clarté et une meilleure cohérence pour les investisseurs et les entreprises de tous les secteurs. »

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.msci.com. MSCI#IR

