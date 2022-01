MSCI annonce une alliance stratégique avec Menai Financial Group

Menai fournira des conseils à MSCI dans le cadre de son développement de solutions d'actifs numériques pour les investisseurs institutionnels.

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Menai Financial Group (« Menai »), l'un des principaux fournisseurs de produits d'investissement et de services de négociation d'actifs numériques de première qualité. Cette alliance stratégique est l'une des premières collaborations de MSCI dans le secteur des actifs numériques. MSCI aura pour objectif de développer des outils innovants destinés aux investisseurs institutionnels qui cherchent à tirer parti de la croissance de la technologie blockchain et des actifs numériques.

La collaboration entre MSCI et Menai intervient à un moment où les investisseurs institutionnels étudient de plus en plus d'opportunités au sein de la catégorie d'actifs numériques. À mesure que l'intérêt des investisseurs prend de l'ampleur, MSCI reconnaît la demande de cadres et d'outils analytiques robustes permettant de fournir des informations sur la performance, le risque et la classification au sein de cette catégorie d'actifs émergente.

L'expertise de Menai en matière d'actifs numériques soutiendra le développement mis en œuvre par MSCI de solutions exploitables par les investisseurs institutionnels pour naviguer sur ce marché, comprendre les risques et les défis, et tirer parti des opportunités et des développements émergents, car ce secteur en pleine croissance entraîne des changements technologiques. Cette collaboration aura pour but d'aider les investisseurs institutionnels à identifier et à comprendre l'univers d'investissement des actifs numériques et la relation entre ces derniers et les actifs traditionnels.

Henry Fernandez, président et CEO de MSCI, a déclaré : « Les actifs numériques se confondent souvent avec les crypto-monnaies, mais ce marché va bien au-delà. Les applications associées aux actifs numériques transforment des technologies établies de longue date comme, entre autres, les systèmes de paiement, de négociation et de règlement. Alors que les investisseurs sont impatients d'entrer sur le marché des actifs numériques à mesure qu'il devient mature, il est nécessaire de disposer d'une solide gamme d'outils pour obtenir des informations fiables sur cet espace.

« Nous sommes très heureux de combler cette lacune en collaborant avec Menai et développer ce qui est nécessaire pour permettre les décisions d'investissement dans cet espace en pleine évolution. Chez MSCI, nous nous engageons à faire une captation des perturbations du marché, comme le sont les actifs numériques, et à aider nos clients à mieux comprendre leur exposition aux tendances connexes lorsqu'ils constituent des portefeuilles en ayant en tête les forces qui façonnent notre avenir ».

Zoe Cruz, fondatrice et CEO de Menai Financial Group, a déclaré : « Les acteurs institutionnels sont désireux de participer aux marchés des actifs numériques, cependant ils ont traditionnellement eu du mal à trouver les moyens de le faire d'une manière qui réponde aux normes élevées de professionnalisme, d'évolution, de gestion des risques, de sécurité et de rigueur requises par les marchés financiers traditionnels. Nous sommes très heureux de voir un acteur sophistiqué et normatif comme MSCI entrer dans l'espace des actifs numériques et nous nous sentons honorés d'avoir été choisi comme l'un de leurs partenaires dans cette entreprise. Nous nous réjouissons de cette collaboration avec MSCI, qui fournit aux investisseurs institutionnels des solutions transparentes, sécurisées et efficaces leur permettant de naviguer dans l'espace des actifs numériques ».

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner une divergence substantielle par rapport aux résultats ou performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31 décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun droit ni autorisation d'utiliser ses produits ou services sans licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE NI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI EU ÉGARD AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

