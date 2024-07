Les indices MSCI Private Capital s'appuient sur l'indépendance et l'expertise de MSCI en matière de définition de normes de qualité

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté internationale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui le lancement des indices MSCI Private Capital (« indices »), concrétisant ainsi la volonté de la société de favoriser la transparence et l'innovation dans le paysage mondial des marchés privés.

Dû à l'intérêt croissant des investisseurs pour les marchés privés, des données de haute qualité et une mesure cohérente de la performance des fonds et des portefeuilles de capital privé s'avèrent essentielles pour clarifier les décisions d'investissement. Les indices MSCI Private Capital répondent à ces besoins des investisseurs, en s'appuyant sur l'indépendance et l'expertise de MSCI en matière de transparence et en introduisant des données et des solutions robustes dans toutes les catégories d'actifs.

Les indices, créés à partir d'une multitude de fonds de capital privé représentant une capitalisation de plus de 11 000 milliards de dollars, s'appuient sur les méthodologies transparentes de MSCI et sur sa réputation en matière de données rigoureusement vérifiées. Recouvrant le capital-investissement, le crédit privé, l'immobilier privé, les infrastructures privées et les ressources naturelles privées, ces 130 indices complètent les actuels 80 et quelque indices de fonds d'actifs réels et de biens immobiliers de MSCI, ce qui offre aux investisseurs une vue d'ensemble des marchés privés mondiaux et de la gamme complète des risques liés à l'investissement dans les actifs réels privés. Associés à la gamme d'indices d'actions et de titres à revenu fixe de MSCI, ces indices de capitaux privés offrent aux investisseurs une perspective des multi-actifs dans l'ensemble de leurs portefeuilles.

Les investisseurs institutionnels peuvent s'appuyer sur ces indices pour accomplir leurs mandats d'investissement spécifiques et atteindre leurs objectifs financiers à long terme, tandis que, pour les détenteurs d'actifs, les informations détaillées fournies par ces indices peuvent permettre une répartition stratégique des actifs.

Henry Fernandez, président-directeur général de MSCI, déclare : « Les investisseurs ont besoin d'outils qui les aident à naviguer dans la complexité des marchés privés et exploiter de nouvelles opportunités d'investissement. Nos indices de capital privé permettent aux investisseurs de créer de la clarté dans leurs investissements grâce à des données de haute qualité validées et à une construction indicielle de premier plan ».

Leader de l'industrie indicielle depuis plus de 50 ans en matière de recherche et d'expertise, MSCI offre également des solutions sophistiquées de benchmarking personnalisées pour soutenir auprès des investisseurs, l'analyse de la répartition d'actifs, le reporting détaillé des performances et une robuste gestion des risques pour les stratégies et les objectifs d'investissement particuliers.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision de la communauté internationale des investisseurs. Ayant plus de 50 ans d'expertise dans la recherche, les données et la technologie, nous favorisons de meilleures décisions d'investissement en permettant à nos clients de comprendre et d'analyser les principaux facteurs de risque et de rendement et de construire en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de recherche de pointe qui permettent aux clients de mieux comprendre et d'améliorer la transparence du processus d'investissement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site suivant www.msci.com. MSCI#IR

