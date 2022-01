MSCI : dévoile une alliance stratégique avec Menai Financial Group

MSCI a annoncé sa collaboration avec Menai Financial Group, l'un des principaux fournisseurs de produits d'investissement et de services de négociation d'actifs numériques de première qualité. Cette alliance stratégique est l'une des premières collaborations de MSCI dans le secteur des actifs numériques.



MSCI aura pour objectif de développer des outils innovants destinés aux investisseurs institutionnels qui cherchent à tirer parti de la croissance de la technologie blockchain et des actifs numériques.



" À mesure que l'intérêt des investisseurs prend de l'ampleur, MSCI reconnaît la demande de cadres et d'outils analytiques robustes permettant de fournir des informations sur la performance, le risque et la classification au sein de cette catégorie d'actifs émergente ", explique le fournisseur d'outils et de services d'aide à la décision pour les investisseurs.



Cette collaboration aura notamment pour but d'aider les investisseurs institutionnels à identifier et à comprendre l'univers d'investissement des actifs numériques et la relation entre ces derniers et les actifs traditionnels.