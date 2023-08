Les deux entreprises combinent des données et des analyses de marchés privés de premier plan avec une connaissance exceptionnelle des marchés publics Renforcement de l'engagement à stimuler l'innovation et à améliorer la transparence dans le domaine de l'investissement privé à l'échelle mondiale MSCI organise une conférence téléphonique aujourd'hui, le 14 août, à 11h00 heure de l'Est

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), l’un des principaux fournisseurs d’outils et de services d’aide à la décision critiques pour la communauté mondiale des investisseurs, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour la prise de participation restante (66 %) dans The Burgiss Group, LLC (« Burgiss ») pour un montant de 697 millions de dollars en espèces. Burgiss est un fournisseur de données, d'analyses et de solutions technologiques évoluant dans le domaine du capital-investissement privé, basé à Hoboken, dans le New Jersey. Depuis son investissement initial en janvier 2020, MSCI a investi un total de 913 millions de dollars pour acquérir Burgiss dans son intégralité.

Comptant plus de 35 ans d'expertise dans le domaine des investissements alternatifs, Burgiss fournit des données, des analyses et des applications logicielles pour le secteur du capital-investissement privé, notamment des données de performance de recherche qualitative de premier plan datant de 1978. Les données de Burgiss couvrent plus de 13 000 fonds d'actifs privés dans le monde. Cela représente 15 trillions de dollars d'investissements cumulés dans les domaines du capital-investissement, de l'immobilier privé, de la dette privée, des infrastructures et des ressources naturelles dans 195 pays. Burgiss répond aux besoins d’environ 1 000 clients, commanditaires, commandités et intermédiaires financiers, dans 40 pays, et compte plus de 650 employés aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique et en Afrique du Sud.

La position dominante de Burgiss dans toutes les catégories d'actifs privés complète la position de leader de MSCI dans l'immobilier privé et inclut Real Capital Analytics aquis en septembre 2021. MSCI fournit actuellement des données et des analyses au secteur de l’immobilier privé couvrant plus d'un million de propriétés, représentant plus de 45 trillions de dollars de transactions et d'actifs de portefeuille dans plus de 170 pays. Grâce à l'acquisition de Burgiss, MSCI bénéficiera de données complètes ainsi que d’une vaste expertise dans le domaine des actifs privés qui permettront aux investisseurs d'évaluer les informations fondamentales, de mesurer et de comparer les performances, de comprendre les expositions, de gérer les risques et d'effectuer de solides analyses. MSCI donnera également la possibilité aux investisseurs de comparer les performances et les risques entre les catégories d'actifs privés et publics, ce qui facilitera une répartition plus efficace de ces derniers.

Cette acquisition permettra également d'élargir la solide gamme de solutions technologiques multi-actifs de MSCI grâce à la plateforme Burgiss Caissa. Cette plateforme, chef de file du secteur, a été exclusivement développée pour les investisseurs institutionnels et offre une vision complète des facteurs de performance et de risque liés aux investissements publics et privés dans tous les portefeuilles.

Henry Fernandez, président-directeur général de MSCI, déclare : « L'acquisition de Burgiss marque une étape importante pour MSCI et conforte notre volonté de promouvoir l'innovation et la transparence dans le paysage mondial de l'investissement privé. En associant les données et les analyses exhaustives de Burgiss dans le domaine des actifs privés avec l'expertise de MSCI en matière de recherche, d'analyse, de données et de technologie d’investissement dans les classes d'actifs publics, nous visons à redéfinir l'intégralité des investissements dans les portefeuilles et à inventer des solutions qui peuvent aider les investisseurs à gérer leurs portefeuilles complexes et à prendre des décisions réfléchies. »

« Burgiss contribuera à élargir notre potentiel de croissance et à générer une valeur substantielle pour nos actionnaires au fil du temps. Je suis certain que ce partenariat actuel avec Burgiss permettra d’intégrer avec succès cette nouvelle activité », a-t-il ajouté.

Jim Kocis, fondateur et président-directeur général de Burgiss, commente : « Ce rapprochement avec MSCI marque une étape significative dans le parcours de Burgiss. Lors de cette prochaine phase, nos capacités combinées génèreront des solutions encore plus performantes qui aideront à se frayer un chemin et à stimuler l'innovation dans le domaine des actifs privés. »

MSCI envisage de financer l'achat à partir de ses liquidités existantes. Burgiss devrait générer plus de 90 millions de dollars de revenus en 2023, avec une marge d'EBITDA et une marge d'exploitation d’environ 10 %. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2023, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. Les résultats financiers de Burgiss seront présentés dans le cadre du secteur « All Other – Private Assets » de MSCI.

La direction générale de MSCI organisera une conférence téléphonique le lundi 14 août 2023 à 11h00 (heure de l'Est) pour examiner les détails de cette transaction. Pour écouter l'événement en direct, rendez-vous à la section événements et présentations de la page d'accueil Relations avec les investisseurs de MSCI à l’adresse https://ir.msci.com/events-and-presentations, ou composez le 1-800-715-9871, ID de la conférence : 6900615. Un diaporama concernant la transaction a été publié sur le site Internet des Relations avec les investisseurs de MSCI.

Davis Polk & Wardwell LLP a agi en qualité de conseiller juridique de MSCI dans le cadre de la transaction.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site : www.msci.com. MSCI#IR

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives à l'acquisition prévue de The Burgiss Group, LLC et aux perspectives de l'entreprise nouvellement acquise. Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances financières futures et comportent des risques, incertitudes et autres facteurs, connus et inconnus, qui pourraient être à l’origine d’une différence significative entre les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels et les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Dans certains cas, les déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « chercher à », « anticiper », « croire », « estimer », « prévoir », « potentiel » ou « continuer », ou de la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles comportent des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus qui sont, dans certains cas, indépendants de la volonté de MSCI et qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels.

D’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence importante sur les résultats, niveaux d’activité, performances ou aboutissements réels sont présentés dans le Formulaire 10-K du rapport annuel de MSCI pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 10 février 2023, ainsi que dans les Formulaires 10-Q des rapports trimestriels et les Formulaires 8-K des rapports courants déposés ou fournis à la SEC. Si l’un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses retenues par MSCI se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ce que MSCI prévoit. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de MSCI à l’égard d’événements futurs et est assujettie à ces opinions ainsi qu’à d’autres risques, incertitudes et hypothèses en relation avec les activités, les résultats d’exploitation, la stratégie de croissance et les liquidités de MSCI. MSCI ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelques raisons que ce soit, même en présence de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autre, sauf si la loi l’exige.

Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières

Les mesures relatives aux résultats financiers de Burgiss ne sont pas vérifiées et ne sont pas dressées conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). La marge d'EBITDA de Burgiss est une mesure non conforme aux PCGR. Cette mesure non conforme aux PCGR doit être considérée comme une mesure complémentaire, et non comme une alternative à la mesure PCGR la plus directement comparable.

La marge d'EBITDA de Burgiss représente le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements (EBITDA) divisé par le revenu. Burgiss définit l'EBITDA comme le bénéfice net avant (1) la provision pour impôts sur le revenu, (2) les autres dépenses (revenus) nettes, (3) la dépréciation et l'amortissement des biens, des équipements et des améliorations locatives et (4) l'amortissement des actifs incorporels.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230814129986/fr/