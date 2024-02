MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté internationale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'achat en vue de l'acquisition de Foxberry, un fournisseur londonien de technologie indicielle de front-office pour les investisseurs.

Foxberry a été fondée en 2014 avec pour mission de construire et de fournir des solutions d'investissement guidées par la technologie qui tiennent compte d'un ensemble spécifique de critères et augmentent la valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux. Ces solutions peuvent voir le jour grâce à la plateforme foxf9®, une plateforme indicielle et analytique globale, conçue pour répondre aux applications les plus complexes de construction d'index et de modélisation du risque. La plateforme est axée sur la création d'indices et de stratégies par le biais d'une hyper personnalisation, de capacités étendues de back-testing et de simulation, de critères de durabilité et de rapports.

L'intégration stratégique de Foxberry et de l'ensemble d'outils indiciels et d'analyse foxf9® renforcera la gamme existante de solutions de personnalisation d'indices de MSCI. En offrant une nouvelle expérience interactive orientée client, MSCI renforcera sa capacité à fournir des idées aux clients par le biais de simulations et d'analyses et introduira de nouvelles fonctionnalités pertinentes pour une grande palette d'investisseurs.

« Les investisseurs sont confrontés à un défi consistant à équilibrer des objectifs d'investissement concurrents. Cette acquisition permettra à MSCI de mieux répondre à la demande de portefeuilles personnalisés qui illustrent des points de vue uniques et atteignent des résultats spécifiques, soulignant ainsi notre engagement à fournir des solutions indicielles sur mesure. », déclare Jana Haines, responsable de l'indice chez MSCI.

« La fusion de Foxberry avec MSCI améliorera considérablement les boucles de retour d'information auprès de nos clients dans tous les domaines liés à la recherche et au développement d'indices », déclare Henrik Brunlid, cofondateur et CEO de Foxberry. « Nous sommes vraiment très heureux de rejoindre MSCI lors de la prochaine étape de notre parcours visant à construire la nouvelle génération de la technologie indicielle ».

« Foxberry a développé sa technologie foxf9 ® afin de permettre l'hyper personnalisation indicielle. En collaboration avec MSCI, leader mondial de l'indexation, nous nous réjouissons de renforcer et de faire évoluer l'innovation en matière d'indexation, en exploitant les données et les optimiseurs de classe mondiale de MSCI », ajoute Peter Fors, cofondateur et CTO de Foxberry.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées et l'impact financier de la transaction ne devrait pas être significatif pour MSCI. La transaction devrait se conclure dans le courant du deuxième trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles. Les résultats financiers de Foxberry seront présentés dans le cadre du secteur isolable de l'indice MSCI.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous permettons à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement grâce à une compréhension et une analyse des facteurs clés en matière de risques et de rendement, et de constituer en toute confiance des portefeuilles plus performants. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com . MSCI#IR

