MSCI : finalise l'acquisition de Real Capital Analytics

MSCI Inc. ("MSCI" ou la "Société") (NYSE: MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son acquisition du fournisseur international de données et analyses immobilières, Real Capital Analytics ("RCA"). L'acquisition a initialement été annoncée le 2 août 2021.

Henry Fernandez, président du conseil et CEO, MSCI, déclare: "Cette acquisition intervient à un moment où le secteur immobilier commercial connaît une transformation substantielle étant donné que l'appétit des investisseurs pour cette catégorie d'actifs continue de croître. L'excellence de RCA dans ce domaine nous permettra d'aider les investisseurs à mieux gérer les risques d'aujourd'hui et à s'orienter sereinement face à ceux de demain."

René Veerman, responsable de l'immobilier, MSCI, déclare: "L'équipe de RCA fournit une abondance de données et analyses en immobilier commercial, qui nous permettront de renforcer la gamme de solutions immobilières de MSCI. Ces solutions sont cruciales pour aider nos clients à comprendre la performance et les risques de leurs portefeuilles, et nous nous réjouissons à l'idée d'unir nos forces avec l'équipe RCA pour continuer à faire évoluer notre offre dans le secteur immobilier."

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans la recherche, les données et la technologie, nous permettons à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement grâce à une compréhension et une analyse des facteurs clés en matière de risques et de rendement, et de constituer en toute confiance des portefeuilles plus performants. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com. MSCI#IR

