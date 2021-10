MSCI : lance Climate Lab pour aider les investisseurs à mesurer et gérer le risque climatique dans tout le processus d'investissement.

En combinant les données climatiques de MSCI et les capacités de gestion analytique des risques et des portefeuilles, Climate Lab aide les investisseurs à contrôler et à gérer les engagements en faveur du net zéro à l'échelle de l'entreprise.

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la prise de décision en matière d'investissement, a annoncé aujourd'hui le lancement de MSCI Climate Lab, une nouvelle application permettant aux investisseurs de contrôler et de gérer les risques climatiques et financiers à l'échelle de l'entreprise. Combinant les atouts de MSCI en matière de modélisation climatique, de gestion des risques financiers et d'analyse de portefeuille, l'application fournit aux investisseurs les données et les outils nécessaires pour suivre et évaluer les progrès des entreprises en faveur des engagements nets zéro et aligner leurs portefeuilles sur les objectifs climatiques visant un avenir net zéro.

MSCI Climate Lab arrive à un période critique où les grands investisseurs institutionnels cherchent de plus en plus à aligner leur capital sur les objectifs de zéro émission nette et à mettre le monde sur la voie d'un avenir durable. Avec Climate Lab, MSCI présente une solution créée pour les investisseurs institutionnels qui gèrent une transition à grande échelle de portefeuilles pour parvenir à des objectifs nets zéro et gérer la complexité sous-jacente et les grandes quantités de données prenant en charge l'analyse de ces portefeuilles. Climate Lab combine les données climatiques et les capacités de modélisation financière de MSCI pour de multiples catégories d'actifs sur une seule plateforme conviviale capable d'évaluer les tendances, identifier les leaders et les retardataires, et effectuer des analyses de scénarios, allant de l'entreprise au niveau de l'émetteur. Plus précisément, MSCI Climate Lab permettra l'agrégation au portefeuille des données récemment publiées sur les entreprises. Solution pour l'augmentation de la température implicite. Les investisseurs pourront contrôler la mesure prospective de tous les fonds gérés.

« Les décisions du secteur financier conduiront la transition économique vers la révolution nette zéro et changeront de façon permanente la façon dont nous affectons des fonds et gérons les stratégies d'investissement. Cependant, les stratégies et les engagements net zéro entraîneront une nouvelle série de difficultés, non seulement en terme de transfert du capital, mais aussi en recueillant des informations sur des portefeuilles issues des données nécessaires pour prendre en charge le processus d'investissement et celui de la transition vers le net zéro à l'échelle de l'entreprise », a déclaré Remy Briand, responsable mondial de l'ESG et du climat chez MSCI. « Avec Climate Lab, les investisseurs disposent enfin des outils indispensables à la transition de leurs stratégies d'investissement existantes vers le net zéro. Pour les chefs et les dirigeants d'entreprise, cette solution offre un nouveau niveau de transparence et de coordination et garantit que des avancées cruciales en matière de climat soient tangibles à tous les niveaux de l'entreprise. Il s'agit d'une étape essentielle pour que la révolution nette zéro devienne une réalité ».

MSCI Climate Lab permet aux investisseurs de :

Accéder à des données climatiques de premier plan sur le marché pour plusieurs catégories d'actifs, notamment des données sur les émissions de carbone (scope 1, 2 et 3), l'alignement des températures, les objectifs nets zéro des entreprises et l'analyse de scénarios ;

Accéder aux ensembles de données et aux analyses qu'offre la robuste boîte à outils de MSCI en matière de solutions climatiques, notamment pour l'Augmentation de la température implicite et le Tableau de bord cible récemment lancés ;

Identifier et comprendre les expositions aux risques climatiques et les tendances au niveau de l'entreprise pour tous vos fonds et portefeuilles ;

Évaluer et gérer l'alignement du portefeuille sur l'Accord de Paris ;

Prévoir les émissions climatiques de l'entreprise en fonction des objectifs de l'émetteur et explorer des scénarios prospectifs hypothétiques ; et

Établir une comparaison entre le budget carbone des entreprises et leurs émissions de carbone prévues et identifier les émetteurs potentiels susceptibles de s'engager dans leurs stratégies en matière de climat et d'émissions.

« Bon nombre des plus grandes institutions du monde repositionnent leurs portefeuilles pour atteindre les objectifs climatiques, et jusqu'à présent, la technologie n'était pas à la hauteur pour favoriser dans tous les fonds et portefeuilles, une compréhension et une gestion rapides, évolutives et efficaces de l'exposition climatique. Chez MSCI, nous sommes orientés vers la transformation de grands ensembles de données en informations exploitables et applicables aux portefeuilles de nos clients. En moyenne, nous traitons chaque jour 70 millions de positions et un trillion d'évaluations d'actifs », a déclaré Jorge Mina, responsable des analyses chez MSCI. « Climate Lab réunit les compétences climatiques, analytiques et technologiques de MSCI pour que les clients puissent immédiatement commencer à contrôler et gérer leurs propres transitions nettes zéro ».

Le lancement de Climate Lab souligne l'engagement continu de MSCI à développer de nouvelles solutions d'investissement de façon à accélérer le rôle des marchés financiers dans la lutte contre la crise climatique. La solution a été partiellement développée en collaboration avec Microsoft, dans le cadre d'un partenariat stratégique plus large entre les entreprises.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision auprès de la communauté mondiale des investisseurs. Bénéficiant de plus de 50 ans d'expertise dans la recherche, les données et la technologie, nous favorisons de meilleures prises de décisions d'investissement en permettant aux clients de comprendre et d'analyser les principaux facteurs de risque et de rendement et aussi de créer des portefeuilles plus efficaces en toute confiance. Nous créons des solutions de recherche de pointe que les clients utilisent pour mieux comprendre et améliorer la transparence du processus d'investissement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web www.msci.com.

