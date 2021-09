MSCI : lance Implied Temperature Rise pour aider les investisseurs à aligner leurs portefeuilles avec les objectifs mondiaux en matière de climat

L’indicateur prévisionnel fonctionne avec Target Scorecard de MSCI pour suivre la manière dont les entreprises s’alignent avec les objectifs mondiaux en matière de température

MSCI, un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé le lancement de sa solution Implied Temperature Rise (ou “Temperature Rise”), fournissant aux investisseurs dans le monde entier des données pour cartographier comment les entreprises figurant dans leurs portefeuilles d’investissement s’alignent avec les objectifs mondiaux en matière de température. L’ensemble de données au niveau entreprise couvrira près de 10 000 entreprises cotées en bourse sur la base de l’indice MSCI ACWI Investable Market Index.

La solution innovante pour le climat est lancée à l’approche de la COP26 qui aura lieu en novembre et fait suite au récent rapport du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD), qui recommande que toutes les institutions financières mesurent et révèlent l’alignement de leurs portefeuilles avec les objectifs de l’Accord de Paris en utilisant des indicateurs prévisionnels. Malgré le nombre croissant d’entreprises internationales s'engageant publiquement vis-à-vis d’objectifs climatiques, l’intensité et les détails spécifiques de ces engagements varient considérablement. La solution Temperature Rise arrive à un moment crucial pour ajouter de la clarté et de la transparence à des engagements opaques en matière de climat. La solution évalue la solidité de ces engagements en utilisant un indicateur simplifié et puissant : l’alignement des entreprises vis-à-vis d’objectifs mondiaux en matière de température.

Utilisée conjointement au Target Scorecard de MSCI, un cadre pour évaluer les objectifs des entreprises en matière de décarbonisation et de climat avec zéro émission nette, cette série complète d’outils analytiques vise à aider les investisseurs à renforcer leur engagement vis-à-vis du risque climatique et à négocier la transition vers un monde avec zéro émission nette. Pour permettre aux investisseurs d’analyser le rythme auquel les entreprises dans lesquelles ils investissent mènent la transition de leurs activités afin de satisfaire leurs objectifs en matière de climat, la solution capture des indicateurs essentiels comme l’objectif de 2°C, en référence à l’objectif du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), ou la limite de 1,5°C, popularisée avec l’Accord de Paris.

La solution Temperature Rise de MSCI convertit les émissions de gaz à effet de serre actuelles et projetées, en tenant compte des objectifs de réduction des émissions, de chaque société en une augmentation estimée de la température mondiale. Les projections sont calculées en comparant ces émissions projetées avec le bilan carbone global restant pour que la hausse des températures de la planète reste en-dessous de 2°C au cours de ce siècle, une référence également liée au Net-Zero Tracker trimestriel de MSCI.

La solution Temperature Rise a été modélisée afin de satisfaire aux recommandations de conception définies par l’équipe Portfolio Alignment du TCFD pour que tous les segments du secteur financier puissent mesurer et révéler l’alignement des portefeuilles vis-à-vis des températures ainsi que des cadres définissant des objectifs.

Remy Briand, responsable mondial du département ESG and Climate chez MSCI, a déclaré : « Le changement climatique constitue le plus grand défi de notre époque et les participants aux marchés de capitaux jouent un rôle clé pour favoriser la transformation systémique nécessaire afin d’éviter la catastrophe climatique. L’indicateur Implied Temperature Rise est un ajout important à notre ensemble évolutif d’outils d’investissement en faveur du climat, il s’appuie sur la mission de MSCI consistant à garantir que les marchés de capitaux et leurs participants puissent permettre la transition vers l’objectif de zéro émission nette. Les investisseurs mettent davantage l'accent sur les impacts financiers du changement climatique, et ils ont besoin de davantage de transparence et de vision quant à la possibilité que leurs capitaux puissent contribuer à, ou contrecarrer, l'objectif d’une société plus durable. Avec sa mesure pratique de la trajectoire prospective des émissions du portefeuille, les investisseurs peuvent utiliser Implied Temperature Rise comme un outil polyvalent pour définir des objectifs de décarbonisation et renforcer leur engagement vis-à-vis du risque climatique. »

Implied Temperature Rise de MSCI est actuellement disponible dans le cadre du produit Climate Value-at-Risk de MSCI ESG Research.

MSCI mène des actions proactives, et continuera de la faire, auprès de près de 10 000 entreprises cotées en bourse en vue de demander davantage d’informations climatiques d’ici la fin de l’année. MSCI invite tous les émetteurs à examiner et à faire des commentaires sur leurs objectifs et engagements en matière de climat via le portail de MSCI ESG consacré aux communications avec les émetteurs.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner une divergence substantielle par rapport aux résultats ou performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31 décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun droit ni autorisation d'utiliser ses produits ou services sans licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE NI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI EU ÉGARD AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210914005911/fr/