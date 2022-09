MSCI lance un produit Insights destiné à rationaliser les processus de gestion du risque des investisseurs

Le premier module, Risk Insights, offre des tableaux de bord interactifs qui mettent à profit les analyses et la diffusion Cloud pour synthétiser les mesures du risque d'investissement

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé le lancement de Risk Insights, le premier module d’une nouvelle plateforme d’analyse, MSCI Insights, qui calcule, conserve et livre de façon transparente un large éventail de mesures du risque pour aider les investisseurs à identifier des tendances et à réagir aux évolutions rapides sur les marchés.

Les investisseurs institutionnels auront accès à une large gamme de données et analyses de MSCI via MSCI Insights, qui intégrera une attribution de performances, des données sur les indices, des données ESG et des modules de données sur le climat. D’autres modules MSCI Insights devraient sortir au quatrième trimestre de 2022 et en 2023.

MSCI Risk Insights automatise de nombreuses tâches d’analyse et de reporting, généralement effectuées manuellement par les analystes du risque. L’automatisation permet aux investisseurs de comprendre rapidement et efficacement le niveau global de risque de leurs portefeuilles, comment ce risque a évolué, ce qui a provoqué ces changements et quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour atteindre leurs objectifs d’investissement uniques.

MSCI Risk Insights fournit aux investisseurs des données historiques sur le risque, et leur permet de personnaliser un ensemble de tableaux de bord proposés sur le Cloud et contenant un large éventail de mesures comme le risque en succession temporelle, le risque factoriel et des tests de résistance. Ces visualisations de données peuvent aider les investisseurs cherchant à :

Trouver des positions, secteurs, facteurs ou portefeuilles concentrés ;

Identifier ce qui a contribué à l’évolution du risque d’un portefeuille et comprendre les éléments qui favorisent le risque dans ces portefeuilles au fil du temps ;

Analyser la manière dont les portefeuilles et leurs profils de risque ont évolué au cours de différents régimes et périodes ; et

Déterminer les anomalies statistiquement significatives.

MSCI Risk Insights tire pleinement parti de la même analyse du risque MSCI qui est utilisée par des centaines d’investisseurs parmi les plus importants au monde.

Jorge Mina, responsable mondial des analyses chez MSCI, a déclaré : « Les investisseurs tirent de plus en plus parti d’un large éventail d’analyses dans leur processus d’investissement. Mais l’explosion des informations disponibles dans l’écosystème moderne de l’investissement a amené les équipes de gestion du risque à se concentrer sur la synthétisation de grandes quantités de données pour produire des rapports, plutôt que sur la déduction d’observations intéressantes sur les tendances de marché. En réunissant du contenu de classe mondiale via la diffusion Cloud, le module risque de MSCI Insights crée un moyen unique pour les investisseurs institutionnels de non seulement examiner et héberger des données, mais aussi de les transformer en informations exploitables qui soutiennent au final une large palette d’activités d’investissement du début à la fin. »

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

