MSCI lance une première série d'indices d'actifs numériques

Des indices développés en collaboration avec Menai Financial Group et Compass Financial Technologies

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui le lancement d’indices d’actifs numériques, offrant un moyen d’aider les investisseurs à évaluer les sources de risque et les opportunités de rendement dans l’écosystème mondial des actifs numériques.

Ces indices d’actifs numériques sont les premiers du genre de MSCI. Ils visent à suivre la performance des plus importants actifs numériques d’après leur capitalisation boursière, actifs numériques qui utilisent des mécanismes de consensus blockchain sans preuve de travail et actifs numériques associés à des plateformes technologiques prenant en charge les contrats intelligents.

Les nouveaux indices tireront parti de connaissances basées sur la collaboration avec des experts comme Menai Financial Group (“Menai”), un fournisseur de premier plan de services de négociation et de produits d’investissement dans les actifs numériques de qualité institutionnelle. Les indices consisteront en un mélange d’indices à un seul actif numérique, conçus et publiés par Compass Financial Technologies (“Compass”), un fournisseur de services de premier plan pour les actifs numériques spécialisé dans la conception, le calcul et la publication d’indices de référence du marché, d’indices financiers et de stratégies d'investissement quantitatives.

L’expertise de Menai dans les actifs numériques continue d’orienter le développement des solutions d’actifs numériques de MSCI, qui aident les investisseurs à naviguer dans l'univers de l'investissement pour les actifs numériques, à évaluer les risques et défis et à accéder à des opportunités et développements émergents alors que le secteur en croissance rapide stimule le progrès technologique. Compass, une société indépendante basée en Suisse et axée sur la conception, le calcul et l’administration d’indices de référence du marché et de stratégies d'investissement quantitatives, a créé les indices à un seul actif numérique qui constituent les éléments fondamentaux des nouveaux indices mixtes de MSCI.

Stephane Mattatia, responsable des indices thématiques chez MSCI, a déclaré : « L’écosystème des actifs numériques évolue rapidement, en même temps que la demande des investisseurs pour des outils et solutions qui aident à naviguer dans cette nouvelle catégorie d'actifs. Les investisseurs mondiaux recherchent davantage de transparence et de connaissances sur ces marchés et comment y participer au mieux, d’une façon qui réponde à leurs exigences élevées en matière de professionnalisme, d’échelle, de gestion du risque et de sécurité. Le lancement de ces indices incarne l'engagement de MSCI à apporter de la clarté pour diverses catégories d’actifs et à créer des solutions qui capturent les tendances d’investissement disruptives sur le long terme. MSCI adopte une approche systématique et orientée processus de la fourniture d’informations pour aider les investisseurs à bénéficier d'une transparence et à prendre de meilleures décisions d’investissement. »

À propos des indices :

Indice Résumé Indices MSCI Global pour les actifs numériques Deux indices séparés visant à représenter la performance des 30 ou 20 principaux actifs numériques, respectivement, mesurés en fonction de leur capitalisation boursière totale (à l’exclusion des stablecoins). Indice MSCI Global pour les actifs numériques sans preuve de travail Vise à représenter la performance d’actifs numériques, choisis en fonction de leur capitalisation boursière, qui ne reposent pas sur un mécanisme de consensus de preuve de travail (proof-of-work). Un mécanisme de consensus, également appelé protocole de consensus, permet à un réseau d’ordinateurs de coordonner un registre distribué. Il permet d’obtenir un accord général de la part de tous les nœuds participants. Un mécanisme de consensus de preuve de travail nécessite un travail de calcul substantiel, énergivore, pour la création de nouveaux blocs contenant des transactions dans le registre distribué. Indice MSCI Global de contrats intelligents sur actifs numériques Vise à représenter la performance d’actifs numériques, choisis en fonction de leur capitalisation boursière, qui sont associés à des plateformes technologiques prenant en charge les fonctionnalités “Smart Contracts” (contrats intelligents). Un contrat intelligent est un programme numérique qui s’exécute sur une blockchain. Il s’agit d’une collection de programmes et de données qui réside à une adresse spécifique de la blockchain sous-jacente. Les actifs numériques qui prennent en charge la fonctionnalité de contrats intelligents peuvent être utilisés par un large éventail d’applications décentralisées dans tous les secteurs.

Les indices utiliseront la datonomieTM – un nouveau système de classification pour le marché des actifs numériques. Proposée comme un nouveau service de données, la datonomie classe les monnaies et jetons en fonction de la manière dont ils sont utilisés. Conçue pour offrir une manière uniforme et standardisée pour aider les participants au marché à visualiser et analyser l’écosystème des actifs numériques, la datonomie contribuera à créer un niveau accru de transparence sur la façon dont le marché évolue et peut faire l’objet d’octroi de licences pour tout un éventail de cas d’utilisation, comme l'examen et l'évaluation du rendement de portefeuilles et le reporting.

MSCI est le propriétaire et unique administrateur de ce nouveau système de classification et peut recevoir des commentaires sur de potentielles modifications de la part du Comité consultatif sur la datonomie (“Comité consultatif”), ainsi que d’autres participants au marché. Parmi les membres du Comité consultatif figureront Goldman Sachs, MSCI, Coin Metrics, ainsi que des tiers pouvant apporter une expertise sur le maintien de la datonomie. Les premiers membres tiers seront annoncés ultérieurement.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

La taxonomie d’actifs numériques appelée datonomie™ appartient à MSCI, est administrée par cette dernière et a été développée par Goldman Sachs, MSCI et Coin Metrics. Ni Goldman Sachs, ni MSCI, ni Coin Metrics, ni une autre partie impliquée dans ou liée à la compilation, au calcul ou à la création de la datonomie ne fait de garantie ou représentation, expresse ou tacite, concernant la datonomie (ou les résultats obtenus grâce à son utilisation), et toutes ces parties déclinent expressément par les présentes toute garantie d’authenticité, de précision, d’intégrité, de valeur marchande ou d’adaptation à un usage particulier en rapport avec la datonomie. La datonomie ne constitue pas un conseil d’investissement, une sollicitation ou une recommandation d’achat ou de vente, ou un endossement, d’un quelconque actif ; elle ne vise pas à évaluer, classer ou faire une quelconque déclaration concernant le statut ou classement réglementaire d’un actif ; et il est impossible de garantir les résultats d’un quelconque investissement ou stratégie d’investissement utilisant la datonomie. Sans préjudice de ce qui précède, en aucun cas Goldman Sachs, MSCI ou Coin Metrics, ou l'une ou l'autre de leurs sociétés affiliées ou tout tiers impliqué dans ou lié à la compilation, au calcul, à la création ou à l’octroi de licences pour les données ne saurait être tenu responsable d’un quelconque dommage direct, indirect, spécial, à caractère punitif, consécutif ou tout autre dommage (y compris la perte de profits), même en cas de notification de la possibilité de tels dommages. Aucun distribution, dissémination ou utilisation ultérieure de la datonomie n’est permise sans le consentement exprès écrit de Goldman Sachs, de MSCI ou de Coin Metrics, y compris pour ce qui concerne l’utilisation de la datonomie à des fins d'investissement.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner une divergence substantielle par rapport aux résultats ou performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31 décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun droit ni autorisation d'utiliser ses produits ou services sans licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE NI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI EU ÉGARD AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

