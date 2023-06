Les solutions d’investissement quantitatives offrent aux conseillers en investissement la possibilité de répondre à la demande croissante des investisseurs en matière de gestion fiscale rentable et de stratégies sur mesure

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l’un des principaux fournisseurs d’outils et de services d’aide à la décision élaboré au profit des investisseurs du monde, a annoncé ce jour le lancement de Quantitative Investment Solutions (QIS - Solutions d’investissement quantitatives), une nouvelle boîte à outils conçue dans le but d’aider les gestionnaires de portefeuilles à personnaliser les portefeuilles de CGD de manière efficace, et ce, à grande échelle.

En utilisant l’outil QIS de MSCI, les gestionnaires sont en mesure d’adapter les portefeuilles aux valeurs et aux objectifs d’investissement de leurs clients, de manière rapide et efficace. Outre les exigences fiscales, les gestionnaires qui proposent des CGD peuvent exécuter des demandes de personnalisation couvrant les exclusions d’une seule société, ainsi que les exclusions sectorielles, les préférences en matière d’ESG et de style.

La boîte à outils QIS comprend un service de construction de portefeuilles destiné à la gestion de comptes distincts, et qui permet aux gestionnaires de portefeuilles d’actions et autres conseillers en investissement de gérer les incidences fiscales de leurs clients à travers différents scénarios tels que le suivi rapproché du modèle, la neutralité fiscale ou la maximisation des pertes fiscales, en plus de proposer des mises à jour quotidiennes qui montrent les transactions proposées pour différents comptes en fonction des objectifs d’investissement des clients.

Le QIS de MSCI offre aux gestionnaires de portefeuilles l’accès à des modèles de stratégie fiscale uniques, leur permettant par conséquent de sélectionner et d’exécuter une kyrielle d'exigences et d’objectifs qui correspondent aux considérations actuelles de leurs clients en matière de fiscalité et d’exposition.

Grâce à une technologie basée sur le cloud, le QIS relie l’outil d’optimisation fiscale de MSCI aux indices, aux notations ESG, aux émissions carbone et aux modèles factoriels de MSCI afin de permettre aux gestionnaires de portefeuilles d’exécuter efficacement les demandes de portefeuille uniques de leurs clients.

Les gestionnaires d’actifs éprouvent des difficultés à répondre à la demande croissante de CGD de la part de leur clientèle. L’exécution des exigences personnalisées pour les CGD requiert beaucoup de travail et nécessite d’intégrer divers systèmes technologiques et équipes d’une manière qui crée des risques opérationnels.

Mark Carver, responsable de la gestion des portefeuilles d’actions et des facteurs d’actions chez MSCI, déclare qu’ : « à une époque où la personnalisation est exigée dans tous les secteurs d’activité, les gestionnaires de portefeuilles sont sans cesse confrontés au défi d’équilibrer de multiples objectifs d’investissement pour répondre aux besoins individuels de leurs clients : qu’il s’agisse de traduire leurs préférences personnelles en matière de stratégies d’investissement dans leurs portefeuilles ou de gérer leurs obligations fiscales, le QIS de MSCI est conçu pour permettre aux gestionnaires de portefeuilles non seulement d’évaluer les besoins de leurs clients, mais aussi de rivaliser plus efficacement dans le cadre des actifs en répondant à un plus large éventail d’exigences personnalisées dans un délai plus bref. »

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

