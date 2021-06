MSCI : Examen de la classification des marchés MSCI 2021

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), le chef de file des outils et services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté internationale des investisseurs, a annoncé aujourd’hui les résultats de l'Examen de la classification des marchés MSCI 2021.

« Il encourageant de voir que la plupart des marchés qui ont introduit des restrictions d’accessibilité temporaires pour réduire l’impact de la pandémie de COVID-19 ont désormais repris leurs opérations normales », affirme Dimitris Melas, responsable mondial de la recherche des indices et du développement produit et président du Comité de politique des indices MSCI. « En ce qui concerne les marchés qui maintiennent encore des mesures de restrictions liées à la COVID-19, sans indiquer exactement à quel moment ces restrictions seront levées, leur évaluation d’accessibilité du marché pourrait être négativement affectée. »

Reclassification de l’indice MSCI Argentine au statut Marchés autonomes

MSCI a annoncé aujourd’hui qu’il reclassera l’indice MSCI Argentine du statut Marchés émergents à celui de Marchés autonomes dans le cadre de son Examen semestriel des indices de novembre 2021. « Depuis septembre 2019, les investisseurs institutionnels internationaux sont soumis à des contrôles de capitaux sur le marché des actions de l’Argentine », a affirmé Craig Feldman, responsable mondial de la recherche sur la gestion de l’indice et membre du Comité de politique des indices MSCI. « Bien que l’indice MSCI Argentine demeure réplicable, étant donné que seules les inscriptions étrangères sont admises à l’inclusion indicielle, la rigueur prolongée des contrôles de capitaux, sans aucune résolution en vue, n’est pas conforme aux critères d'accessibilité des marchés des indices MSCI Marchés émergents. Cela entraine la reclassification des indices MSCI Argentine du statut Marchés émergents à celui de Marchés autonomes ». Le compte rendu de l’accessibilité pour l’Argentine est désormais pris en compte dans le rapport Examen d'accessibilité des marchés mondiaux MSCI 2021, disponible sur le site https://www.msci.com/market-classification.

Consultation relative à la reclassification potentielle de l’indice MSCI Pakistan au statut Marchés frontières

MSCI a annoncé aujourd’hui le démarrage d’une consultation sur une proposition de reclassification potentielle de l’indice MSCI Pakistan du statut de Marchés émergents à celui de Marchés frontières dans le cadre de son Examen semestriel des indices en novembre 2021.

Bien que le marché d’actions pakistanais satisfait les exigences de l’accessibilité du marché dans le cadre de la classification des Marchés émergents, il ne satisfait plus les normes de dimension et de liquidité. Plus précisément, des règles de continuité de l’indice, comme décrites dans la section 2.4 de la Méthodologie MSCI des indices de marchés investissables, ont été mises en œuvre depuis l’Examen semestriel des indices de novembre 2018 afin de maintenir artificiellement les trois composantes requises dans l’indice MSCI Pakistan. En outre, depuis l’Examen semestriel des indices de novembre 2019, il n’y a pas eu d’action dans l’écosytème des titres MSCI Pakistan qui soit conforme aux critères de dimension et liquidité des Marchés émergents dans le cadre de la classification des marchés MSCI.

MSCI souhaite recevoir les avis des participants du marché sur cette proposition de reclassification avant le 31 août 2021, et annoncera les résultats de cette consultation au plus tard le 7 septembre 2021.

Implications de la détérioration continue de la disponibilité des instruments d’investissements

Les faibles notations liées à la disponibilité des instruments d’investissements persistent encore en ce qui concerne le critère d’accessibilité du marché pour le Brésil, la Chine (actions A), l’Inde, la Corée et la Turquie. Les participants des marchés mondiaux espèrent que les bourses ne restreindront pas directement ou indirectement la disponibilité des instruments d’investissements au niveau national et international. Cependant, certaines bourses ont restreint l’usage de leurs données pour créer des œuvres dérivées telles que les indices et les instruments d’investissements basés sur de tels indices (comme les FNB, les contrats à terme et les contrats d’option cotés en bourse, et d’autres types de fonds et instruments dérivés). Pour rappel, toute politique anticoncurrentielle établie par la bourse d'un marché mondial, qui restreint la disponibilité des instruments d’investissements et conduit à la détérioration de l’accessibilité du marché des actions pourrait entrainer la révision à la baisse de la classification du marché. Les bourses et les instances régulatrices doivent savoir que toute pratique anticoncurrentielle, qui tend à restreindre la disponibilité des instruments d’investissements indexés, constitue de véritables obstacles pour les investisseurs internationaux.

Accessibilité du marché au Nigeria

Les problèmes d’accessibilité du marché continuent de poser de sérieux problèmes au sein du marché des actions du Nigeria. Le rapatriement des fonds d’investissements provenant des actions au Nigeria constitue toujours une difficulté extrême pour les investisseurs étrangers à cause de la faible liquidité sur le marché des changes nigérian.

Alors que MSCI continuera de mettre en œuvre un traitement spécial en place depuis mai 2020 afin de réduire le nombre de variations potentielles dans les indices pertinents, l’absence d'améliorations sensibles et rapides sur le marché pourrait entrainer la reclassification de l’indice MSCI Nigeria au statut Marchés autonomes.

MSCI continue de recevoir les avis sur le niveau de l’accessibilité du marché du marché d’actions au Nigeria et consultera les participants du marché sur les détails et le moment de la mise en œuvre de toute reclassification.

