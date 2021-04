MSCI :  MSCI s'engage à atteindre la neutralité carbone avant 2040

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, annonce aujourd'hui s'engager à atteindre la neutralité carbone avant 2040.

Pour finaliser cet objectif à travers l'ensemble de ses opérations internationales, MSCI donnera la priorité à :

La réduction des émissions : en accélérant les initiatives de réduction de carbone axées sur les émissions les plus substantielles et contrôlables, telles que la consommation d'électricité, les voyages d'affaires et les déplacements domicile-travail du personnel ; en optant pour des immeubles écologiques certifiés en vue d'accueillir les bureaux de MSCI ; en promouvant un environnement de travail flexible pour les employés et en encourageant les réunions virtuelles et les solutions à faibles émissions en matière de voyages d'affaires

en accélérant les initiatives de réduction de carbone axées sur les émissions les plus substantielles et contrôlables, telles que la consommation d'électricité, les voyages d'affaires et les déplacements domicile-travail du personnel ; en optant pour des immeubles écologiques certifiés en vue d'accueillir les bureaux de MSCI ; en promouvant un environnement de travail flexible pour les employés et en encourageant les réunions virtuelles et les solutions à faibles émissions en matière de voyages d'affaires L'engagement des fournisseurs : en s'attaquant au problème des émissions issues de la chaîne d'approvisionnement de MSCI et en privilégiant la collaboration avec d'importants fournisseurs pour atteindre un objectif partagé de neutralité carbone

MSCI s'était précédemment engagée à réduire les émissions de niveau 1 et 2 de l'entreprise de 50 % et celles de niveau 3 de 20 % d'ici 2035. Dans le cadre de cet engagement en faveur de la transition vers la neutralité carbone avant 2040, MSCI réexaminera et publiera des objectifs intermédiaires ajustés à l'aide de paramètres et d'initiatives normalisés, comme ceux mis au point par la Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). MSCI complétera également sa stratégie de transition en fonction des bonnes pratiques et évolutions technologiques futures.

Le président-directeur général de MSCI, Henry Fernandez, déclare : « Les entreprises ont la responsabilité fondamentale de réduire leur impact sur la planète et de participer aux efforts devant mener à l'avènement d'une économie décarbonée. L'engagement de MSCI traduit notre obligation de gérer correctement le capital confié à l'entreprise par ses actionnaires de longue date. »

« Les efforts de MSCI en vue d'atteindre la neutralité carbone avant 2040 stimuleront la transformation de notre entreprise, de notre culture et de nos actions au profit de l'ensemble de nos partenaires. Nous sommes convaincus que cette démarche est nécessaire et qu'elle illustre notre participation au mouvement visant à faire sortir la planète de l'ère fossile et à créer un monde nouveau caractérisé par une croissance durable. »

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

