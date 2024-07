MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté internationale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui qu' Alvise Munari, actuel Chief Client Officer de MSCI, a été nommé Chief Product Officer.

M. Munari sera désormais chargé de diriger le développement et l'innovation produit, poste où il mettra à profit sa grande connaissance de la clientèle internationale de MSCI. Il continuera à favoriser une étroite collaboration entre les équipes de MSCI chargées des produits et les équipes chargées de la couverture client, du marketing, de la recherche, de la technologie et des données, dans le but de développer et de fournir des solutions innovantes qui répondront aux besoins complexes et uniques des investisseurs en matière d'outils et d'informations différenciés, et renforceront leurs stratégies d'investissement.

M. Munari a transformé l'équipe mondiale de la couverture client de MSCI en mettant sans relâche l'accent sur la compréhension des besoins des clients et la fourniture de solutions holistiques, ce qui a conduit à une croissance record et à la fidélisation client dans toutes les régions, tous les segments et tous les produits. M. Munari possède 20 ans d'expérience dans le secteur financier, notamment à des postes de direction de l'innovation produit chez Goldman Sachs, Merrill Lynch et Morgan Stanley. Il continuera à relever de Baer Pettit, président et COO de MSCI.

Conjointement à la nomination de M. Munari, Axel Kilian sera nommé au poste de Chief Client Officer et relèvera désormais de M. Pettit. M. Kilian a rejoint MSCI en 2020 comme responsable de la couverture client pour la région EMEA, et a joué un rôle déterminant dans la croissance de MSCI dans cette région. Fort de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement, il a dirigé des entreprises ayant une couverture mondiale et dans la région EMEA chez UBS, Nomura, Lehman Brothers et JPMorgan Chase.

Baer Pettit, président et COO de MSCI, déclare : « Alvise a fait ses preuves en matière de leadership centré sur le client, et nous sommes très heureux qu'il soit à la tête de la prochaine étape d'innovation produit de MSCI qui apportera de la valeur à nos clients et les aidera à construire de meilleurs portefeuilles. La promotion d'Axel prouve également notre engagement en faveur de la mobilité des talents et notre capacité à développer et à promouvoir nos leaders exceptionnels au sein de MSCI ».

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans les domaines de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d’analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci. Pour en savoir plus, consultez le site www.msci.com.

