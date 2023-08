MSCI Inc. (NYSE: MSCI), l’un des meilleurs fournisseurs d'outils et de services essentiels de prise de décision pour la communauté mondiale des investisseurs, est heureux d'annoncer la nomination d’Hiromichi (Hiro) Mizuno en tant que conseiller spécial du PDG, à compter du 1er août 2023.

M. Mizuno est largement reconnu comme une figure pionnière dans le domaine de l'investissement durable et a joué un rôle déterminant dans la promotion et la mise en œuvre de principes durables dans l'ensemble de l'industrie financière. Il est particulièrement connu pour son impact et ses efforts actifs en faveur de la lutte contre le changement climatique et la diversité des genres grâce à des pratiques d'investissement.

M. Mizuno a occupé le poste de directeur général et de Chief Investment Officer (CIO) du Government Pension Investment Fund (GPIF) du Japon, le plus grand fonds de pension au monde avec environ 1,4 billion de dollars d'actifs sous gestion, de 2015 à 2020.

Parmi les autres rôles importants occupés par M. Mizuno, on peut citer celui d'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la finance innovante et les investissements durables et de président du conseil d'administration de Tesla, Inc. M. Mizuno occupe actuellement le poste de membre du comité de mission de Danne, S.A., de président du conseil d'administration de LiveWire Group Inc. et de membre du conseil consultatif de la recherche et des politiques de l’institut CFA.

« Nous sommes ravis d’accueillir Hiro Mizuno au sein de MSCI », a déclaré Henry Fernandez, DG et Président-directeur général de MSCI. « Son expérience inégalée en matière d’investissement et son leadership dans l’intégration des considérations de durabilité dans le processus d’investissement amélioreront sans aucun doute notre propre expertise et nos capacités alors que nous continuons à élaborer des solutions innovantes et à étudier des questions d'investissement inédites pour nos clients dans le monde entier. »

M. Mizuno apportera à MSCI des conseils stratégiques, une expertise avisée et un engagement dans l'industrie. Sa participation et son savoir-faire contribueront à consolider davantage le leadership de MSCI et son engagement à donner aux investisseurs des idées basées sur les données pour naviguer dans la complexité des risques et des opportunités d'investissement, en particulier les problématiques liées au climat et à la durabilité auxquelles sont confrontés les investisseurs à long terme.

« C'est un privilège de collaborer avec MSCI durant cette période de transformation et de défis pour l'industrie de l'investissement », a déclaré Hiro Mizuno. « L'engagement de MSCI en faveur de l'investissement durable correspond parfaitement à mes propres valeurs, et le leadership de MSCI dans la fourniture d'outils essentiels de gestion des risques liés au climat et aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) peut faciliter une allocation appropriée des capitaux. J'ai hâte de collaborer avec Henry et l'équipe pour continuer à générer des idées et à innover dans le domaine de l'investissement. »

À propos de MSCI Inc.

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d'analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer des portefeuilles plus performants en toute confiance. Nous créons des solutions de pointe, basées sur la recherche, que nos clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie du processus d’investissement et améliorer la transparence tout au long de celui-ci.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations font référence à des événements ou des résultats futurs et comportent des risques pouvant entraîner une divergence substantielle par rapport aux résultats ou performances réels. Par conséquent, il est conseillé de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les risques pouvant influencer les résultats ou performances sont détaillés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice budgétaire clos au 31 décembre dernier et déposé auprès de la SEC. MSCI ne s'engage pas à actualiser ces déclarations prospectives. Aucune information figurant dans le présent communiqué ne constitue un conseil de placement ou ne doit être considéré comme tel. MSCI n'accorde aucun droit ni autorisation d'utiliser ses produits ou services sans licence appropriée. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPLICITE NI IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER NI EU ÉGARD AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230801682282/fr/