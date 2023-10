Move fournira des solutions climatiques élargies et apportera des informations transparentes et crédibles sur les marchés volontaires du carbone pour les entreprises, les investisseurs institutionnels et les autres acteurs des marchés financiers. Renforce l'engagement de MSCI à clarifier l'investissement climatique grâce à des données et des informations innovantes et de haute qualité.

MSCI Inc. (NYSE : MSCI), l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté internationale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'achat en vue de l'acquisition de Trove Research, une société spécialisée dans les données, l'analyse et le conseil.

Fondée en 2015, Trove Research est une source de renseignements de renommée mondiale sur les marchés du carbone, combinant une connaissance approfondie du secteur avec des données exclusives et des modèles de pointe. Depuis 2020, Trove Research se concentre exclusivement sur le suivi des engagements climatiques des entreprises et sur la fourniture de données et d'informations de haute qualité sur le marché volontaire du carbone par le biais d'une plateforme unique et unifiée.

Le marché volontaire du carbone est en passe de devenir un élément essentiel du financement de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et d'aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière d'émissions nettes zéro, ce qui entraîne une demande accrue d'outils de prise de décision solides, clairs et efficaces.

L'intégration de la position significative de Trove Research sur le marché mondial des crédits carbone aux solutions climatiques de bout en bout de MSCI permettra d'accélérer l'objectif de MSCI d'offrir des solutions climatiques élargies et de répondre aux besoins identifiés des entreprises, des investisseurs institutionnels et d'autres participants aux marchés de capitaux pour des informations transparentes et crédibles sur les marchés volontaires du carbone. L'accord permettra à MSCI de proposer des produits supplémentaires à l'ensemble de l'écosystème du marché du carbone, y compris les banques, les bourses et les développeurs. MSCI sera en mesure de fournir des informations sur les plans de transition d'une entreprise, la qualité des crédits carbone existants et les perspectives de prix des crédits carbone.

Cette association contribuera à redéfinir les normes et les méthodologies sur les marchés volontaires du carbone et témoigne de l'engagement de MSCI en faveur de la transparence et de l'apport de données et d'informations complètes sur le climat à l'écosystème mondial de l'investissement.

Henry Fernandez, PDG de MSCI, a déclaré : « Le marché volontaire du carbone a un rôle clé à jouer pour aider le monde à atteindre des émissions nettes nulles tout en aidant nos clients à naviguer dans la transition. Trove Research offre des données et des perspectives uniques sur la manière dont le marché fonctionne et sur ce qui peut être fait pour l'améliorer. En combinant ces outils avec notre franchise intégrée, notre clientèle diversifiée et notre large éventail de capacités, MSCI renforcera sa position en tant que fournisseur de premier plan de solutions d'investissement liées au climat ».

Guy Turner, PDG de Trove Research, a déclaré : « La mission de Trove a toujours été d'utiliser des données et des analyses pour faciliter la prise de meilleures décisions d'investissement. En combinant les données et les analyses approfondies de Trove sur le marché du carbone avec l'échelle et l'étendue des données financières et de développement durable de MSCI, nous pourrons créer des solutions climatiques de premier plan et apporter une réelle valeur ajoutée à nos clients. J'attends avec impatience les résultats que nous obtiendrons ensemble ».

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées et l'impact financier de la transaction ne devrait pas être significatif pour MSCI. La transaction devrait être finalisée au cours de ce trimestre, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les résultats financiers de Trove Research seront présentés dans le cadre du segment ESG & Climat de MSCI.

À propos de MSCI Inc.

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision pour la communauté internationale des investisseurs. Avec plus de 50 ans d'expertise dans la recherche, les données et la technologie, nous favorisons de meilleures décisions d'investissement en permettant aux clients de comprendre et d'analyser les principaux facteurs de risque et de rendement et de construire en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. Nous créons des solutions de pointe basées sur la recherche que les clients utilisent pour mieux comprendre et améliorer la transparence du processus d'investissement. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur www.msci.com. MSCI#IR

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations relatives à l'acquisition prévue de Trove Research et aux perspectives de l'entreprise nouvellement acquise. Ces déclarations prospectives se rapportent à des événements futurs ou à des performances financières futures et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels, nos niveaux d'activité, nos performances ou nos réalisations soient matériellement différents des résultats futurs, des niveaux d'activité, des performances ou des réalisations exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par l'utilisation de termes tels que « peut », « pourrait », « s'attendre », « avoir l'intention », « planifier », « chercher », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel » ou « continuer », ou la forme négative de ces termes ou d'autres terminologies comparables. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui, dans certains cas, échappent au contrôle de MSCI et qui pourraient avoir une incidence importante sur les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations réels.

D'autres facteurs susceptibles d'affecter matériellement les résultats réels, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations peuvent être trouvés dans le rapport annuel de MSCI sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 10 février 2023 et dans les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et les rapports courants sur le formulaire 8-K déposés ou fournis auprès de la SEC. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise, ou si les hypothèses sous-jacentes de MSCI s'avèrent incorrectes, les résultats réels peuvent varier de manière significative par rapport aux prévisions de MSCI. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse reflète les opinions actuelles de MSCI concernant des événements futurs et est soumise à ces risques, incertitudes et hypothèses, ainsi qu'à d'autres, concernant les activités, les résultats d'exploitation, la stratégie de croissance et la liquidité de MSCI. MSCI n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, qu'il s'agisse de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231010147380/fr/