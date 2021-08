MSCI : renforce ses capacités dans les actifs privés avec l'acquisition de Real Capital Analytics

MSCI Inc. (« MSCI » ou la « Société ») (NYSE : MSCI), un fournisseur de premier plan d’outils et de services d'aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir Real Capital Analytics (“RCA”) pour la somme de 950 millions de dollars en numéraire.

Fondée en 2000, Real Capital Analytics est une société privée et le fournisseur incontournable de données et d’analyses sur les biens, transactions et participants qui orientent les marchés de capitaux pour l’immobilier commercial dans le monde entier. La société a acquis une solide réputation au sein du secteur de l’immobilier commercial pour sa capacité à regrouper de manière efficace des données à jour et fiables sur les transactions et à fournir de précieux renseignements sur les prix du marché, les flux de capitaux et les tendances d'investissement dans plus de 170 pays. Les investisseurs, prêteurs, courtiers et conseillers les plus actifs comptent sur les connaissances uniques de RCA pour formuler leurs stratégies, découvrir de nouvelles opportunités et exécuter leurs transactions.

Cette acquisition élargira la robuste suite de solutions immobilières de MSCI, fournissant au secteur de l'immobilier des données, analyses et outils d'aide pour gérer les investissements et comprendre la performance et le risque, dont le risque climatique, au sein de leurs portefeuilles. MSCI tirera parti de la base de données de Real Capital Analytics composée de plus de 20 billions de dollars de transactions dans l’immobilier commercial reliés à plus de 200 000 profils d’investisseurs et de prêteurs, renforçant les capacités de MSCI dans l’immobilier commercial.

Henry Fernandez, président et chef de la direction de MSCI, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer l’acquisition de Real Capital Analytics. Le secteur de l’immobilier commercial fait l’objet d’une transformation substantielle favorisée par plusieurs facteurs, notamment l’évolution des comportements des consommateurs en matière de travail, de mode de vie et de déplacements, accélérée par la pandémie, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales et les répercussions du changement climatique. La force combinée des données, analyses et outils existants de MSCI et l’ajout de la richesse des données et analyses sur l’immobilier commercial de Real Capital Analytics aboutit à un niveau inégalé de solutions pour le marché de l’immobilier. Les investisseurs seront mieux accompagnés pour accéder aux opportunités qui existent dans ce secteur à grande échelle, informés par les connaissances de pointe et la base de données mondiale de premier plan capturant le parc d’immobilier commercial mondial. »

Robert M White, Jr., fondateur et président de Real Capital Analytics, a déclaré : « MSCI est un foyer naturel pour Real Capital Analytics car notre principal objectif a toujours été de combler le déficit d'informations entre l’immobilier commercial et d’autres catégories d’actifs dans l'ensemble des marchés financiers. Le regroupement des deux entreprises crée une équipe forte qui mènera l’innovation et les analyses dans la catégorie des actifs immobiliers à long terme. »

En améliorant les capacités de MSCI dans l’immobilier commercial, cette acquisition souligne également l’engagement de la société à accélérer et élargir l’utilisation des données, analyses et applications de flux de travail pour les investisseurs dans les actifs privés mondiaux. Cela s’appuie sur le partenariat stratégique de MSCI avec Burgiss, un fournisseur leader sur le marché de données, d’analyses et de solutions technologiques pour les investisseurs de capitaux privés.

La transaction devrait être financée avec des liquidités disponibles existantes et être clôturée à la fin du troisième trimestre, ou au début du quatrième trimestre 2021, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles. Les résultats financiers de Real Capital Analytics seront présentés dans le cadre du secteur à présenter All Other – Private Assets de MSCI.

L’équipe de haute direction de MSCI tiendra une conférence téléphonique pour examiner cette transaction le lundi 2 août 2021 à 11h00 (Heure de l’Est). Pour écouter l’événement en direct, visitez la section consacrée aux événements et présentations de la page d’accueil du site de MSCI consacrée aux relations avec les investisseurs, https://ir.msci.com/events-and-presentations, ou composez le 877-376-9931 (identifiant de conférence : 9267888) aux États-Unis. Depuis l’étranger, composez le 720-405-2251 (identifiant de conférence : 9267888). La conférence téléphonique sera également diffusée sur l’Internet accompagnée d’une présentation de diapositives qui sera disponible sur le site Internet de MSCI consacré aux relations avec les investisseurs avant 7h15 (Heure de l’Est) aujourd’hui.

