MSCI : s'apprête à lancer des solutions de placement en tant que service en collaboration avec Microsoft

Investment Solutions as a Service de MSCI s'appuiera sur la plateforme nuagique et l'IA de Microsoft afin de permettre aux investisseurs de construire de meilleurs portefeuilles en vue d'un monde meilleur

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un chef de file des outils et services d'aide à la prise de décisions de placement, annonce aujourd'hui le développement d'Investment Solutions as a Service pour la communauté mondiale des investisseurs, en collaboration avec Microsoft Corp. Le nouveau service permettra aux investisseurs institutionnels d'utiliser des technologies de prochaine génération, l'analytique avancée et le big data pour les aider à anticiper et relever les défis stratégiques et d'investissement.

Conçu pour aligner les tendances technologiques et de données à long terme sur les besoins immédiats des investisseurs, le service combinera les technologies nuagiques et IA de Microsoft aux vastes ensembles de données, aux modèles analytiques et à l'expertise approfondie de MSCI de la communauté internationale des investisseurs pour renforcer la prise de décisions de prochaine génération en matière de placement.

Investment Solutions as a Service transformera le processus et l'expérience d'investissement, avec le lancement des services suivants en 2021:

ESG Solutions as a Service

Index Solutions as a Service

Data Management Solutions as a Service

Investment Analytics Solutions as a Service

Le lancement de ces services reflète la demande croissante pour des technologies offrant des "solutions en tant que service", s'appuyant sur le big data et fournissant des expériences personnalisées. Les solutions font partie de l'alliance stratégique créée entre MSCI et Microsoft en 2020 en vue d'accélérer l'innovation dans la communauté mondiale des investisseurs.

"Le partenariat avec Microsoft souligne l'engagement continu de MSCI en faveur de solutions d'investissement innovantes", déclare Henry Fernandez, président du conseil et PDG de MSCI. "Nous avons marié la meilleure bouture technologique de Microsoft à nos solides capacités de données et d'analyse et à notre compréhension éclairée des besoins de nos clients en vue de créer une gamme de services et d'ouvrir de nouveaux horizons aux investisseurs. Qu'il s'agisse du défi historique et sans précédent du changement climatique, ou du potentiel que représente le big data et l'analytique innovante, Investment Solutions as a Service est un cap dans la mise en œuvre de la prochaine génération de prise de décision en termes d'investissement."

"MSCI et Microsoft partagent le même engagement en faveur de l'accélération de l'innovation de l'industrie des services financiers", déclare Scott Guthrie, vice-président exécutif, Cloud + AI, Microsoft. "Les solutions d'investissement de MSCI, combinées aux capacités de données et d'analyse de Microsoft Azure, permettront aux gestionnaires de placement de tirer parti de perspectives intelligentes nécessaires pour naviguer en toute confiance sur les marchés mondiaux d'aujourd'hui."

Environmental, Social and Governance (ESG) Solutions as a Service

Les questions environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) étant désormais au cœur de l'approche des investisseurs et des grandes entreprises, ESG Solutions as a Service les aidera à mieux comprendre, analyser et interpréter les opportunités et les risques financiers et commerciaux liés au changement climatique. Grâce aux plateformes Azure et PowerBI de Microsoft, les investisseurs seront en mesure d'évaluer les industries et les sociétés avec les meilleurs outils d'analyse ESG, et les entreprises jaugeront mieux les risques concurrentiels. Le service fournira des perspectives détaillées sur la capacité adaptative des sociétés vis-à-vis du changement climatique, des mesures de réduction de l'empreinte carbone, ainsi que l'exposition aux risques physiques, y compris les événements naturels tels que les ouragans et les inondations.

Index Solutions as a Service

Index Solutions as a Service apportera aux investisseurs l'opportunité de créer et de personnaliser des indices et disposeront, pour la toute première fois, des capacités de construction indicielle de MSCI. Le service vise à assurer une expérience éclairée et efficiente raccourcissant les délais entre la conception et la concrétisation de nouveaux indices personnalisés. Basées sur Microsoft Azure, Index Solutions as a Service comporte des informations reposant sur plus les 50 ans d'expérience de MSCI dans ce domaine. La solution fournira aux clients une expérience en libre-service pour créer, tester et analyser des indices personnalisés; comparer ces indices à l'aune des références sectorielles; de peaufiner leurs créations via un processus innovant et de les ordonner à partir de la solution MSCI.

Data Management Solutions as a Service et Investment Analytics Solutions as a Service

Avec Data Management Solutions as a Service et Investment Analytics Solutions as a Service, les investisseurs peuvent directement découvrir et accéder d'une manière dynamique un vaste éventail d'ensembles de données et de capacités analytiques éprouvées des solutions d'investissements proposées aujourd'hui par MSCI. MSCI commercialisera un nouveau portail pour les développeurs, avec des API s'intégrant parfaitement aux écosystèmes des clients. Via ce portail, les Through the Developer Portal, les développeurs et les chercheurs peuvent trouver, sélectionner et analyser les données des marchés historiques sur un ensemble de catégories d'actifs, et développer leurs propres solutions de placement pour répondre aux besoins spécifiques de leurs portefeuilles.

"Le lancement d'Investment Solutions as a Service de MSCI est le dernière exemple en date de notre innovation continue et de notre volonté de développer des technologies disruptives", déclare Jigar Thakkar, directeur de la technologie et responsable de l'ingénierie chez MSCI. "Nous savons que nos clients évoluent dans un environnement de plus en plus complexe, dans lequel la nécessité de disposer d'informations intelligentes pour la gestion des portefeuilles et l'analyse des risques est plus pressante que jamais. Nos nouveaux services fourniront une expérience parfaitement fluide, avec une personnalisation et une exploration rapides de nos ensembles de données, donnant ainsi aux investisseurs un champ d'action sans précédent."

