MSCI s'associe à Google Cloud pour créer une plateforme cloud mondiale sécurisée de données d'investissement

La nouvelle plateforme de données facilitera le traitement à grande échelle des données structurées et non structurées de MSCI en s’appuyant sur l’IA et les capacités d’analyse avancées de Google Cloud

Dans le cadre de son engagement d’améliorer l’expérience client grâce à la technologie et à une innovation constante, MSCI Inc. (NYSE: MSCI) a annoncé aujourd’hui avoir conclu une alliance stratégique avec Google Cloud pour créer une plateforme cloud-native d’acquisition et de développement de données d’investissement destinée à fournir des données, des informations et des solutions qui amélioreront et accélèreront les prises de décision d’investissement.

Établie de manière native sur Google Cloud, la nouvelle plateforme de données d’investissement aidera MSCI à créer des solutions conçues pour améliorer le service aux clients, notamment les gestionnaires d’actifs, les détenteurs d’actifs, les banques, les entreprises, les assureurs et les gestionnaires de patrimoine. Utiliser les technologies d’intelligence artificielle (IA) et de traitement automatique du langage naturel (TALN) de Google Cloud, ainsi que des analyses avancées telles que BigQuery, VertexAI et Document AI, aidera MSCI à acquérir, intégrer et traiter des données structurées et non structurées à grande échelle et plus rapidement que jamais. En disposant de données cohérentes, MSCI pourra plus facilement mettre à jour sa suite de solutions et donner plus de visibilité aux informations.

En outre, Google Cloud fournira à MSCI des outils d’analyse géospatiale, tels que Earth Engine et BigQuery Geospatial, pour l’aider à évaluer les paramètres des risques physiques et de transition climatique liés aux titres, aux zones géographiques et aux marchés. Grâce à la prise en compte de données géospatiales dans les produits et solutions MSCI, les investisseurs pourront modéliser plus précisément et plus efficacement les risques climatiques liés à la localisation, d’où une analyse, des prévisions et des prises de décision plus éclairées.

«Le secteur de l’investissement est confronté à une croissance exponentielle des données. Dans notre monde actuel en évolution rapide, les investisseurs doivent être en mesure d’analyser des sources de données nouvelles et alternatives pour rester informés et compétitifs, évaluer des défis et des opportunités d’investissement en constante évolution, faire le tri entre l’essentiel et l’accessoire et améliorer l’efficacité opérationnelle», a déclaré Henry Fernandez, PDG de MSCI.

«Cette alliance améliorera les solutions haut de gamme de MSCI et aidera nos clients à transformer rapidement les données dont ils disposent en informations pertinentes et exploitables sur les catégories d’actifs et les problèmes connexes, tels que le risque climatique. Google Cloud partage avec MSCI le même engagement à faire progresser le calibrage et la normalisation des données, et nous avons hâte de travailler avec eux tandis que nous poursuivons notre recherche de moyens propres à résoudre les défis critiques des investisseurs», a-t-il ajouté.

«Google Cloud a mis au point une stratégie unique pour aider les clients à extraire des informations utiles à partir de leurs données. Elle permet aux clients d’analyser des données structurées et non structurées au sein d’un seul système et d’unifier les lacs de données, les entrepôts de données et l’apprentissage automatique dans une seule plateforme, a déclaré Thomas Kurian, directeur de Google Cloud. Collaborer avec nous permettra à MSCI de créer une plateforme de données intelligente et cloud-natives qui améliorera la prise de décision d’investissement des clients.»

«Nous sommes ravis de nous associer à Google Cloud pour créer une plateforme haut de gamme de données d’investissement basée sur l’IA et le TALN. Grâce à cette plateforme, notre équipe de recherche pourra renforcer ses capacités et accélérer la création de produits analytiques qui soutiennent les marchés financiers, a déclaré Jigar Thakkar, directeur de la technologie de MSCI. Cette nouvelle alliance, ajoutée à notre large gamme d’initiatives technologiques, représente une importante avancée de notre mission consistant à aider nos clients à aligner leurs portefeuilles sur leurs objectifs d’investissement grâce à des données pertinentes et à une technologie de pointe.»

À propos de MSCI

MSCI est un fournisseur de premier plan d’outils et de services d’aide à la prise de décisions critiques destinés à la communauté mondiale des investisseurs. Forts d’une expérience de plus de 50 ans dans le domaine de la recherche, des données et de la technologie, nous donnons la possibilité à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement en leur permettant de comprendre et d’analyser les facteurs clés liés au risque et au rendement et de constituer en toute confiance des portefeuilles plus performants. Nous créons des solutions de pointe basées sur la recherche que nos clients utilisent pour mieux connaître et améliorer la transparence de l’ensemble du processus d’investissement. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.msci.com.

À propos de Google Cloud

Google Cloud accélère la capacité de chaque organisation à numériser son activité. Nous proposons aux entreprises des solutions basées sur la technologie de pointe de Google, toutes hébergées dans le cloud le plus sûr du secteur. Des clients basés dans plus de 200 pays et territoires choisissent Google Cloud comme partenaire de confiance pour favoriser la croissance et résoudre leurs problèmes commerciaux les plus critiques.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives concernent des performances ou des événements futurs et impliquent des risques susceptibles d’entraîner des différences substantielles entre les résultats ou les performances réels et le lecteur est invité à ne pas s’y fier inconsidérément. Les risques susceptibles d’affecter les résultats ou les performances sont indiqués dans le rapport annuel de MSCI sur formulaire 10-K relatif à l’exercice le plus récent clos au 31 décembre déposé auprès de la SEC. MSCI ne s’engage nullement à mettre à jour les déclarations prospectives. Aucune information contenue dans le présent document ne constitue un conseil en investissement et ne doit pas être considérée comme telle. L’utilisation des produits et services de MSCI sans droit ou licence appropriée est interdite. MSCI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE, L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU AUTRE RELATIVEMENT AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LES PRÉSENTES ET DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230125005307/fr/